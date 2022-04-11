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futebol

Fluminense se prepara para maratona de jogos em diferentes competições

Semana intensa pode fazer com que Tricolor tenha problemas futuros para sequência da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 07:00

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 07:00

O Fluminense empatou com o Santos em 0 a 0 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o tricolor das Laranjeiras dá início a uma semana que será intensa no calendário, uma vez que enfrenta o Junior Barranquilla na quarta-feira (13) pela Sul-Americana. No sábado (16) o Cuiabá pela Série A e na terça-feira (19) o Vila Nova pela Copa do Brasil. Ou seja, três partidas de diferentes competições em menos de uma semana. Com isso, a equipe poderá ter sérios problemas físicos, além de desgaste de alguns atletas.- Vai ter sempre problema. Hoje tivemos de problema dois na defesa, coisa que é difícil um pouquinho. O Calegari, quando deu vinte e pouco ele falou: "me tira". Deixei até os 30. O Braz também teve um probleminha. O Yago tabém saiu com um probleminha - comenta Abel.
Outro ponto que pesa para a sequência do trabalho, é a quantidade de jogadores que deve atribuir em um plantel. Hoje, o Flu tem a disposição 33 atletas, número considerado o ideal pelo técnico Abel Braga para apresentar um bom trabalho e poder trabalhar o grupo inteiro.
- Você fala assim: "Tem que ter plantel numeroso." Mas nenhum treinador quer trabalhar com plantel numeroso porque, no fundo, você não trabalha bem com o grupo inteiro - declara o comandante tricolor, que em sequência elogiou o staff time das Laranjeiras:
- Feliz o Fluminense que tem um preparador como o Marquinhos, um auxiliar como o Chico. Eu tenho uma comissão, Marcão, Ricardo e Leomir, que ajudam muito.
Nesta segunda-feira, o Fluminense se reapresenta e treina no CT Carlos Castilho e começará a preparação para a segunda partida pela Sul-Americana contra o Junior Barranquilla.
Crédito: DavidBrazcomentasobreaatuaçãodotimedoFluminense(Divulgação/Fluminense

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