Fluminense se prepara para driblar sequência traiçoeira no BR-2020 e aprumar sonho da Libertadores-2021

Crédito: 'A gente vai enfrentar muito time brigando para não cair, que vai fazer o jogo da vida, assim como é o jogo da nossa vida', diz Nino (Lucas Merçon/Fluminense F.C.

O Fluminense se prepara para encarar uma nova sequência tortuosa na sua saga por uma das vagas na Copa Libertadores de 2021. Como a equipe comandada por Marcão encarará dois adversários que estão na luta contra o rebaixamento (Goiás, no Maracanã e Bahia, na Arena Fonte Nova), a preocupação nas Laranjeiras é de que a equipe não exagere no otimismo devido aos bons resultados que teve no primeiro turno e siga no pelotão da frente do Brasileiro-2020.

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- Agora as lutas estão muito claras e evidentes. A gente vai enfrentar muito time brigando para não cair, que vai fazer o jogo da vida, assim como é o jogo da nossa vida. Primeiro turno é um campeonato, segundo (turno) é totalmente diferente. A gente não pode levar em conta isso. A gente está ciente que não é assim, que os jogos vão ser muito mais difíceis do que foram no 1º turno, e ciente também da responsabilidade, mas não obrigação - afirmou o zagueiro Nino.

Quando o Tricolor das Laranjeiras derrotou o Goiás por 4 a 2 em plena Serrinha, o Esmeraldino estava mergulhado na lanterna da competição. Entretanto, a equipe neste segundo turno vem ensaiando uma reação a ponto de assegurar a virada por 4 a 3 sobre o Santos, finalista da Copa Libertadores, na rodada anterior.

Já a vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Bahia, marcada por polêmicas de arbitragem, aconteceu quando a equipe baiana estava em décimo-terceiro. Após flertar com o Z4, o Tricolor baiano vem se esmerando para espantar a zona de rebaixamento e conseguiu um resultado relevante em plena Fonte Nova, com a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians.