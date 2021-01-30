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Fluminense se prepara para driblar sequência traiçoeira no BR-2020 e aprumar sonho da Libertadores-2021

Prestes a encarar Goiás e Bahia, que brigam contra o rebaixamento, Tricolor das Laranjeiras se esmera para não deixar pontos escaparem pelo caminho...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2021 às 08:00
Crédito: 'A gente vai enfrentar muito time brigando para não cair, que vai fazer o jogo da vida, assim como é o jogo da nossa vida', diz Nino (Lucas Merçon/Fluminense F.C.
O Fluminense se prepara para encarar uma nova sequência tortuosa na sua saga por uma das vagas na Copa Libertadores de 2021. Como a equipe comandada por Marcão encarará dois adversários que estão na luta contra o rebaixamento (Goiás, no Maracanã e Bahia, na Arena Fonte Nova), a preocupação nas Laranjeiras é de que a equipe não exagere no otimismo devido aos bons resultados que teve no primeiro turno e siga no pelotão da frente do Brasileiro-2020.
> Veja como está a situação do Fluminense no Brasileiro-2020
- Agora as lutas estão muito claras e evidentes. A gente vai enfrentar muito time brigando para não cair, que vai fazer o jogo da vida, assim como é o jogo da nossa vida. Primeiro turno é um campeonato, segundo (turno) é totalmente diferente. A gente não pode levar em conta isso. A gente está ciente que não é assim, que os jogos vão ser muito mais difíceis do que foram no 1º turno, e ciente também da responsabilidade, mas não obrigação - afirmou o zagueiro Nino.
Quando o Tricolor das Laranjeiras derrotou o Goiás por 4 a 2 em plena Serrinha, o Esmeraldino estava mergulhado na lanterna da competição. Entretanto, a equipe neste segundo turno vem ensaiando uma reação a ponto de assegurar a virada por 4 a 3 sobre o Santos, finalista da Copa Libertadores, na rodada anterior.
Já a vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Bahia, marcada por polêmicas de arbitragem, aconteceu quando a equipe baiana estava em décimo-terceiro. Após flertar com o Z4, o Tricolor baiano vem se esmerando para espantar a zona de rebaixamento e conseguiu um resultado relevante em plena Fonte Nova, com a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians.
Passadas as lições do empate dramático diante do Coritiba e a vitória conquistada a duras penas sobre o Botafogo, o Fluminense tem de deixar claro como consegue se impor e não deixar pontos escaparem pelo caminho.

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