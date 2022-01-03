Fluminense se prepara para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Fluminense se prepara para mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Antes da viagem para Matão-SP, os 24 jogadores participaram da última atividade tática e técnica no campo 1 do CT Vale das Laranjeiras, neste domingo. A estreia dos Moleques de Xerém está marcada para esta terça-feira, diante do Jacuipense, às 15h15.- Traçamos um planejamento e, em um momento inicial, no Torneio do Chile, observamos os jogadores de primeiro ano da categoria. Os jogadores de 19 e 20 anos já estavam treinando no CT do profissional, na Barra, e sendo observados pela comissão técnica durante a reta final do Brasileirão - disse o técnico Eduardo Oliveira em entrevista ao site oficial do clube, e emendou:

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- Quando voltamos do Chile, fechamos e reunimos o grupo por 20 dias, com os 30 jogadores que foram inscritos na Copinha. Fizemos a preparação e vamos para o campeonato com os atletas que o clube entende que terão desenvolvimento individual com a participação na Copa São Paulo - acrescentou.

Na primeira fase da Copa São Paulo, o Fluminense levará para Matão, sede do clube na primeira fase, 24 jogadores. O restante ficará no Rio, treinando, e viajará para São Paulo, caso seja necessário. Além do Jacuipense, Fast e Matonense completam o grupo dos cariocas na competição.

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- No Fluminense temos uma boa coordenação deste processo entre futebol profissional e futebol de base. Temos o entendimento de que alguns jogadores que estavam no profissional, mas têm idade para a competição, deveriam ser relacionados para o torneio. Vamos com um grupo forte, confiando no trabalho realizado e prontos para a disputa - explicou o treinador.

Confira os 24 jogadores do Fluminense que vão para a primeira fase da Copa SP:

Goleiros

ThiagoThiago Viana Gonçalves - 29/01/2001Chegada em Xerém: 2019

Cayo FellipeCayo Fellipe Melo Pinto Pereira - 10/07/2003Chegada em Xerém: 2012

Laterais:

JhonnyJhonny Cardinoti Pedro - 16/04/2002Chegada em Xerém: 2012

Marcos PedroMarcos Pedro Braga Maciel - 01/12/2001Chegada em Xerém: 2017

JeftéJefté Vital da Silva Dias - 21/12/2003Chegada em Xerém: 2017

Zagueiros:

FelipeFelipe de Andrade Vieira - 29/05/2002Chegada em Xerém: 2015

DaviDavi Alves Soares - 30/01/2002Chegada em Xerém: 2012

JoilsonJoilson Lucas Souza Nascimento - 18/01/2003Chegada em Xerém: 2015

JustenLucas da Silva Justen - 03/07/2003Chegada em Xerém: 2015

CiprianoJoão Luiz da Silva Cipriano - 09/11/2002Chegada em Xerém: 2018

Volantes:

NathanNathan de Jesus Lourenço - 03/02/2002Chegada em Xerém: 2014

AlexsanderAlexsander Cristhian Gomes da Costa - 08/10/2003Chegada em Xerém: 2017

EdinhoEder Maciel Lopes - 23/08/2001Chegada em Xerém: 2019

Meias:

WallaceWallace Madeira Almeida - 15/03/2001Chegada em Xerém: 2011

YagoYago de Paula Ferreira - 02/08/2001Chegada em Xerém: 2015

ArthurArthur Wenderrosky Sanches - 24/02/2005Chegada em Xerém: 2013

Atacantes:

John KennedyJohn Kennedy Batista de Souza - 18/05/2002Chegada em Xerém: 2016

Matheus MartinsMatheus Martins Silva dos Santos - 16/07/2003Chegada em Xerém: 2012

Caua AguiarCaua Santos Aguiar - 03/02/2001Chegada em Xerém: 2019

Miguel ViniciusMiguel Vinicius Souza da Silva - 23/02/2002Chegada em Xerém: 2015

Alexandre JesusAlexandre de Jesus Jeruzalem Junior - 16/09/2001Chegada em Xerém: 2021

GuilhermeGuilherme Batista Givigi - 27/12/2002Chegada em Xerém: 2021

JeffersonJefferson Souza do Nascimento - 06/10/2001Chegada em Xerém: 2015

Luan BritoLuan Figueirôa Brito - 10/09/2002Chegada em Xerém: 2017