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Fluminense se posiciona contra o retorno do público aos estádios: 'Não há o menor sentido nesta discussão'

Clube destacou que o tema da reunião da última sexta-feira foi sobre a avaliação da operação da primeira rodada do Campeonato Carioca...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 15:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 15:57
Crédito: Reprodução
Na tarde deste sábado, o Fluminense, por meio de uma nota oficial, se posicionou contra o retorno do público aos estádios. O clube também esclareceu que "não utilizou e tampouco utilizará ingressos, convites ou credenciais cuja finalidade seja teste de público".> Relembre as campanha do Fluminense na LibertadoresO Fluminense ainda afirmou que a reunião com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) junto com os clubes "tinha por objetivo tão somente a avaliação da operação da primeira rodada do Campeonato Carioca".CONFIRA A NOTA DIVULGADA PELO FLUMINENSE
"O Fluminense Football Club é contrário ao retorno do público aos estádios. A nota publicada pelo Globo induz a erro ao afirmar que os clubes concordaram em avaliar essa possibilidade, pois sequer foram convocados para uma reunião sobre o assunto. Soa como uma tentativa de dar destaque a um assunto que, para o Fluminense, está fora de discussão, neste momento. A referida reunião de sexta-feira tinha por objetivo tão somente a avaliação da operação da primeira rodada do Campeonato Carioca.
Sobre o suposto teste com convidados, o Fluminense esclarece que não utilizou e tampouco utilizará ingressos, convites ou credenciais cuja finalidade seja teste de público.
No momento em que se discute a interrupção do futebol em todo o país; que as preocupações com a nova cepa do vírus são crescentes; em que aumenta a mortalidade e a ocupação hospitalar, não há o menor sentido nesta discussão. Sequer que se inicie."

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