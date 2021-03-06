Fluminense se posiciona contra o retorno do público aos estádios: 'Não há o menor sentido nesta discussão'

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Na tarde deste sábado, o Fluminense, por meio de uma nota oficial, se posicionou contra o retorno do público aos estádios. O clube também esclareceu que "não utilizou e tampouco utilizará ingressos, convites ou credenciais cuja finalidade seja teste de público".> Relembre as campanha do Fluminense na LibertadoresO Fluminense ainda afirmou que a reunião com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) junto com os clubes "tinha por objetivo tão somente a avaliação da operação da primeira rodada do Campeonato Carioca".CONFIRA A NOTA DIVULGADA PELO FLUMINENSE

"O Fluminense Football Club é contrário ao retorno do público aos estádios. A nota publicada pelo Globo induz a erro ao afirmar que os clubes concordaram em avaliar essa possibilidade, pois sequer foram convocados para uma reunião sobre o assunto. Soa como uma tentativa de dar destaque a um assunto que, para o Fluminense, está fora de discussão, neste momento. A referida reunião de sexta-feira tinha por objetivo tão somente a avaliação da operação da primeira rodada do Campeonato Carioca.

Sobre o suposto teste com convidados, o Fluminense esclarece que não utilizou e tampouco utilizará ingressos, convites ou credenciais cuja finalidade seja teste de público.