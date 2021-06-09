Fluminense repete time em jogo decisivo da Copa do Brasil; veja a escalação

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense está escalado para o jogo de volta da Copa do Brasil, diante do Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, às 21h30. O técnico Roger Machado terá a força máxima disponível no Estádio Nabi Abi Chedid, repetindo a equipe que já vem atuando. O duelo de ida, no Rio de Janeiro, terminou em 2 a 0 para o Tricolor carioca.

Portanto, o time titular do Flu terá: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Caio Paulista, Fred e Gabriel Teixeira.

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​Já o Red Bull Bragantino entra com: Julio Cesar; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido; Jadsom, Evangelista, Pedirnho, Artur, Ytalo e Helinho.

Os desfalques são Hudson, em recuperação de cirurgia, além dos convocados Nino, na Seleção olímpica, e Cazares, no Equador. O meia já não poderia entrar em campo pois atuou no torneio pelo Corinthians nas fases anteriores. Paulo Henrique Ganso, que ficou fora da última partida do Brasileirão por estar gripado, estará no banco de reservas.