Fluminense renova contratos de Gabriel Teixeira e Wallace até 2024

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense acertou a renovação de contrato de mais duas joias de Xerém. O meia Wallace e o atacante Gabriel Teixeira, ambos próximos de completar 20 anos, assinaram um novo vínculo até o fim de 2024. O anterior dos dois era válido até dezembro de 2023. Os dois jovens jogadores fazem parte da geração de 2001, chamada de "Geração de Ouro" pela torcida tricolor. Eles conquistaram o Campeonato Carioca sub-17, e os vices da Copa BH e da Copa do Brasil da mesma categoria.

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Na última temporada, Gabriel disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Carioca Sub-20 e o Brasileiro Sub-20. O meia também foi acionado pelo time Sub-23 em seis partidas do Brasileirão de Aspirantes. Ele fez 27 jogos e cinco gols. Camisa 10 na base, o jogador teve destaque nas duas partidas feitas pelo profissional, no Campeonato Carioca, mesmo com as derrotas para Resende e Portuguesa.

Já Wallace entrou no segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Resende, na estreia. Ele tem passagens por seleções de base e foi um dos jogadores da geração que revelou Marcos Paulo, João Pedro e Calegari, mas sofreu uma grave lesão no joelho que o deixou fora em 2019.

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- Fico muito feliz com a renovação. Quero agradecer ao Fluminense por estar me ajudando e espero continuar contribuindo dentro de campo. Feliz também por ter ganhado o carinho da torcida, eles podem esperar muito empenho e muita dedicação, e eu espero ajudar nessa temporada - disse Gabriel.

- Fico feliz pela renovação. Agradecer primeiramente à Deus, ao Fluminense pela confiança, e estamos juntos até 2024. A expectativa para esses anos é grande e espero jogar e dar o meu melhor pelo clube - comemorou Wallace.