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Fluminense renova contrato de Gustavo Lobo, do Sub-20; multa é de R$ 250,5 milhões

Novo vínculo com o jogador de 18 anos destaque da base do clube é válido até o dia 31 de dezembro de 2025...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 16:28

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 16:28

O Fluminense acertou nesta terça-feira, no Centro de Treinamento Carlos Castilho, a renovação do contrato do centroavante Gustavo Lobo, de apenas 18 anos. O novo vínculo entre clube e jogador é válido até o dia 31 de dezembro de 2025, com multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 250,5 milhões na cotação atual).- Estou muito feliz em poder renovar meu contrato com o Fluminense. Quero agradecer ao clube, minha família e meus representantes pela oportunidade. A torcida Tricolor pode ficar tranquila, porque vou me esforçar muito todos os dias para deixá-la feliz - disse o jovem ao site oficial.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
Gustavo Lobo é um jogador de área que tem como principais características a finalização e o bom posicionamento. Atualmente no Sub-20, ele foi um dos destaques da equipe Sub-17 do Flu em 2021.
Crédito: GustavoLoboédestaquedoFluminenseeassinoucontratoaté2025(Foto:Divulgação

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