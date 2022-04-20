Fluminense renova contrato de Gustavo Lobo, do Sub-20; multa é de R$ 250,5 milhões

O Fluminense acertou nesta terça-feira, no Centro de Treinamento Carlos Castilho, a renovação do contrato do centroavante Gustavo Lobo, de apenas 18 anos. O novo vínculo entre clube e jogador é válido até o dia 31 de dezembro de 2025, com multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 250,5 milhões na cotação atual).- Estou muito feliz em poder renovar meu contrato com o Fluminense. Quero agradecer ao clube, minha família e meus representantes pela oportunidade. A torcida Tricolor pode ficar tranquila, porque vou me esforçar muito todos os dias para deixá-la feliz - disse o jovem ao site oficial.