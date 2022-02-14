Fluminense renova com Samuel Xavier até o fim de 2023

Nesta segunda-feira, o Fluminense acertou a renovação do contrato de Samuel Xavier, que tinha vínculo com o Tricolor até o fim de 2022. O lateral-direito assinou até dezembro de 2023 e comemorou a sua permanência no clube por mais uma temporada. Desde 2021 vestindo as três cores, ele completou 49 jogos e deu uma assistência até agora.- Primeiro, é uma satisfação enorme vestir a camisa do Fluminense. Estou muito feliz com a renovação. Tenho vivido nesse clube coisas que eu não vivi nos clubes por onde passei. É uma satisfação estar aqui, vestir essa camisa e disputar grandes competições. Nosso objetivo para esse ano é conquistar títulos. É um objetivo não só meu, mas de toda a equipe, do clube. Estou realmente muito feliz - disse.