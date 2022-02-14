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futebol

Fluminense renova com Samuel Xavier até o fim de 2023

Lateral-direito tinha contrato até o fim de 2022 e estendeu o vínculo até dezembro de 2023; Jogador celebrou o acerto e enalteceu trajetória no Fluminense...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 17:30
Nesta segunda-feira, o Fluminense acertou a renovação do contrato de Samuel Xavier, que tinha vínculo com o Tricolor até o fim de 2022. O lateral-direito assinou até dezembro de 2023 e comemorou a sua permanência no clube por mais uma temporada. Desde 2021 vestindo as três cores, ele completou 49 jogos e deu uma assistência até agora.- Primeiro, é uma satisfação enorme vestir a camisa do Fluminense. Estou muito feliz com a renovação. Tenho vivido nesse clube coisas que eu não vivi nos clubes por onde passei. É uma satisfação estar aqui, vestir essa camisa e disputar grandes competições. Nosso objetivo para esse ano é conquistar títulos. É um objetivo não só meu, mas de toda a equipe, do clube. Estou realmente muito feliz - disse.
Samuel Xavier chegou como reforço para a última temporada e agradou a comissão técnica, que em pouco tempo o colocou como titular da posição. Prestes a completar a marca de 50 jogos, ele destacou que este é mais um motivo a ser celebrado.
- Completar 50 jogos é uma marca importante. Claro que eu quero fazer muitos jogos mais com a camisa do Fluminense. Fico muito feliz. Atingir essa marca com a camisa de um clube tão grande é difícil, não é para qualquer jogador. Se estou aqui é porque tenho meu valor e quero completar muito mais.
> Veja a tabela do Cariocão 2022
Crédito: SamuelXavierrenovoucontratocomoFluminensenestasegunda(Comunicação/FluminenseFC

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