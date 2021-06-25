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futebol

Fluminense renova com Nino até dezembro de 2024; Matheus Ferraz estende vínculo

Zagueiro mais jovem estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio com a Seleção Brasileira; Ferraz tem planos de se aposentar no clube...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 16:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 16:41
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense teve uma ótima notícia nesta sexta-feira. O clube assinou a renovação de contrato do zagueiro Nino até dezembro de 2024. O vínculo anterior ia até o fim de 2022. O jogador está convocado para a Olimpíada e pode valorizar no período. Por isso, já havia o interesse mútuo pela extensão.
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Outro que também prorrogou o vínculo foi Matheus Ferraz, assinando até o fim de 2022. O contrato anterior ia também até o meio do ano que vem, mas apenas até junho. Os dois vínculos já foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.
Veja a tabela do Brasileirão
Nino é titular absoluto do Fluminense e, na atual temporada, fez 19 partidas e marcou um gol. Este é o terceiro ano dele pelo clube e, no total, já soma 109 jogos, balançando a rede seis vezes. Convocado por André Jardine, ele pode ficar fora de até nove confrontos, incluindo na Libertadores e na Copa do Brasil. Veja a lista completa.
Ferraz perdeu espaço na equipe após as chegadas de Manoel e David Braz, que viraram os reservas imediatos de Nino e Luccas Claro. Em três temporadas, ele tem 64 jogos pelo Flu e quatro gols marcados. Com Roger Machado ele fez cinco partidas, todas no Campeonato Carioca.

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