Fluminense renova com Esquerdinha, destaque do time sub-15; novo contrato vai até o final de 2026

Nesta terça-feira, o Fluminense renovou o contrato de formação de Esquerdinha, destaque do sub-15 e da Seleção Brasileira da categoria. O novo vínculo do lateral vai até o fim de 2016 e tem multa prevista de 70 milhões de euros. Rui Reisinger, vice-presidente da base do clube, afirmou que o jogador tem potencial para integrar o futebol profissional no futuro.- Nosso principal objetivo aqui em Xerém é pensar no futuro do Fluminense e o Esquerdinha tem um grande potencial para nos dar muitas alegrias, também, no futebol profissional, em breve. Assinamos o aditivo do contrato de formação do atleta e o pré-contrato dele, firmando as bases para quando ele puder assinar o seu primeiro contrato profissional com a gente - disse Rui Reisinger.O Moleque de Xerém chegou no clube em 2016, após se destacar no Projeto Guerreirinhos, escolinha oficial do clube, em São Gonçalo. Nesta temporada, Esquerdinha tem sido um dos principais jogadores do sub-15, que tem 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca da categoria.