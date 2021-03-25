Fluminense reforça posicionamento a favor do respeito no Dia Nacional do Orgulho Gay: 'Time de todos'

Crédito: Divulgação / Twitter Fluminense

Neste 25 de março comemora-se o Dia Nacional do Orgulho LGBT. Nas redes sociais, o Fluminense foi mais um dos clubes que se manifestou e lembrou da ocasião, reforçando a posição "a favor do amor, da liberdade, da diversidade e do respeito". Esta data promove uma celebração e também uma reflexão sobre a causa e a vida da população LGBTQIA+ no Brasil.

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- No #DiaNacionalDoOrgulhoGay, o #TimeDeTodos reforça o posicionamento a favor do amor, da liberdade, da diversidade e do respeito - escreveu o Flu.

Diversos clubes brasileiros, como os quatro grandes do Rio de Janeiro, se manifestaram nas redes sociais ao longo do dia em apoio à celebração.

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