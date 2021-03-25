Fluminense reforça posicionamento a favor do respeito no Dia Nacional do Orgulho Gay: 'Time de todos'

Neste 25 de março comemora-se o Dia Nacional do Orgulho LGBT. Nas redes sociais, o Fluminense foi mais um dos clubes que se manifestou e lembrou da ocasião, reforçando a posição "a favor do amor, da liberdade, da diversidade e do respeito". Esta data promove uma celebração e também uma reflexão sobre a causa e a vida da população LGBTQIA+ no Brasil.
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- No #DiaNacionalDoOrgulhoGay, o #TimeDeTodos reforça o posicionamento a favor do amor, da liberdade, da diversidade e do respeito - escreveu o Flu.
Diversos clubes brasileiros, como os quatro grandes do Rio de Janeiro, se manifestaram nas redes sociais ao longo do dia em apoio à celebração.
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O Brasil é um dos países que mais mata a população LGBTQIA+ do mundo. De acordo com levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia, a cada 20 horas uma pessoa é morta por LGBTfobia. O país está na liderança mundial de criminalidade contra gays, travestis e transgêneros.