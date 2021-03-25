Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense reforça posicionamento a favor do respeito no Dia Nacional do Orgulho Gay: 'Time de todos'
futebol

Fluminense reforça posicionamento a favor do respeito no Dia Nacional do Orgulho Gay: 'Time de todos'

Clube publica mensagem por amor, liberdade e diversidade nas redes sociais nesta quinta-feira, celebração da data...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 18:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 18:07
Crédito: Divulgação / Twitter Fluminense
Neste 25 de março comemora-se o Dia Nacional do Orgulho LGBT. Nas redes sociais, o Fluminense foi mais um dos clubes que se manifestou e lembrou da ocasião, reforçando a posição "a favor do amor, da liberdade, da diversidade e do respeito". Esta data promove uma celebração e também uma reflexão sobre a causa e a vida da população LGBTQIA+ no Brasil.
> Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Fluminense na competição
- No #DiaNacionalDoOrgulhoGay, o #TimeDeTodos reforça o posicionamento a favor do amor, da liberdade, da diversidade e do respeito - escreveu o Flu.
Diversos clubes brasileiros, como os quatro grandes do Rio de Janeiro, se manifestaram nas redes sociais ao longo do dia em apoio à celebração.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
O Brasil é um dos países que mais mata a população LGBTQIA+ do mundo. De acordo com levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia, a cada 20 horas uma pessoa é morta por LGBTfobia. O país está na liderança mundial de criminalidade contra gays, travestis e transgêneros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026
Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados