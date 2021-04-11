Fluminense reencontra o Maracanã e busca primeira vitória como mandante na temporada

Longe de casa há quase um mês, o Fluminense está de volta ao Maracanã. Depois de alguns jogos como visitante e da proibição de partidas no Rio de Janeiro nas últimas semanas, o Tricolor retorna ao estádio para tentar melhorar uma marca ainda em baixa. A equipe ainda não venceu como mandante na atual temporada. Para mudar isto, Roger Machado e seus comandados terão pela frente o Nova Iguaçu, neste domingo, às 18h, pela nona rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.
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O Flu teve três derrotas na temporada, sendo duas como mandante, contra a Portuguesa, no Maracanã, e o Volta Redonda, em Bacaxá, curiosamente sofrendo três gols em ambas. Além disso, também empatou com o Vasco no Raulino de Oliveira. A única vitória que teve no principal estádio do Rio de Janeiro foi no clássico com o Flamengo, por 1 a 0, exatamente no último jogo que fez no local em 14 de março.
Na última temporada, o Maracanã foi um importante aliado para o Fluminense, especialmente na boa campanha do Campeonato Brasileiro. Para retomar o caminho das boas atuações em seus domínios, o Flu deve manter o jovem Kayky no time titular neste domingo. Ele foi escolhido para iniciar a vitória por 4 a 0 sobre o Macaé, na última rodada, fez o primeiro gol do jogo e como profissional e foi elogiado por Roger.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
- Não começamos bem o campeonato, com duas derrotas. Estamos vindo em uma crescente, o trabalho é novo. Estamos trabalhando bastante e buscando o G-4. Uma vitória sobre o Nova Iguaçu será bastante importante para a gente, que está retomando a confiança no campeonato - analisou Kayky, em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho.A partida é fundamental para as pretensões do Flu no Estadual. O Tricolor iniciou a rodada como o quarto colocado, com 13 pontos conquistados. A Portuguesa, em terceiro, chegou aos 17 após vencer o Bangu. Mesmo que tropece e fique no empate, o Tricolor ainda não pode ser ultrapassado por Botafogo e Madureira, com 11 pontos cada, apenas se perder. Veja aqui a tabela completa do Campeonato Carioca.Além do Estadual, o Fluminense começa também a projetar a Libertadores, que se avizinha. A estreia será entre os dias 21 e 22 de abril e, portanto, este será o penúltimo jogo antes do complicado confronto com o River Plate (ARG), em casa. Por isso, mais do que os pontos e se tranquilizar no Carioca, o técnico Roger Machado tem suas últimas oportunidades de realizar testes para definir quem jogará na competição continental.