Fluminense reencontra o Maracanã e busca primeira vitória como mandante na temporada

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Longe de casa há quase um mês, o Fluminense está de volta ao Maracanã. Depois de alguns jogos como visitante e da proibição de partidas no Rio de Janeiro nas últimas semanas, o Tricolor retorna ao estádio para tentar melhorar uma marca ainda em baixa. A equipe ainda não venceu como mandante na atual temporada. Para mudar isto, Roger Machado e seus comandados terão pela frente o Nova Iguaçu, neste domingo, às 18h, pela nona rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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O Flu teve três derrotas na temporada, sendo duas como mandante, contra a Portuguesa, no Maracanã, e o Volta Redonda, em Bacaxá, curiosamente sofrendo três gols em ambas. Além disso, também empatou com o Vasco no Raulino de Oliveira. A única vitória que teve no principal estádio do Rio de Janeiro foi no clássico com o Flamengo, por 1 a 0, exatamente no último jogo que fez no local em 14 de março.

Na última temporada, o Maracanã foi um importante aliado para o Fluminense, especialmente na boa campanha do Campeonato Brasileiro. Para retomar o caminho das boas atuações em seus domínios, o Flu deve manter o jovem Kayky no time titular neste domingo. Ele foi escolhido para iniciar a vitória por 4 a 0 sobre o Macaé, na última rodada, fez o primeiro gol do jogo e como profissional e foi elogiado por Roger.

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