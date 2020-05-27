Fluminense realiza testes físicos com jogadores em clínica no Rio

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Na terça-feira, o Fluminense realizou uma bateria de testes fisiológicos com alguns jogadores em uma clínica no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As avaliações físicas seguem ao longo da semana, mas não houve nenhum tipo de exame para saber se algum atleta está ou já foi contaminado pelo novo coronavírus.

A informação foi dada inicialmente pelo "Globo Esporte". O procedimento já estava marcado antes de a prefeitura liberar os clubes para volarem aos treinamentos. O Fluminense, apesar das últimas decisões sobre a retomada de atividades, continua com a programação dos treinos em casa por videochamada.

A previsão do clube dos treinamentos online são até domingo, último dia do mês. No entanto, o Flu ainda segue sem previsão para retornar ao CT Carlos Castilho. Diretoria, comissão técnica e jogadores vão se reunir para definir os próximos passos, já que ainda existe a chance do Campeonato Carioca voltar no dia 14 de junho.