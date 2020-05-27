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futebol

Fluminense realiza testes físicos com jogadores em clínica no Rio

Clube segue sem previsão de retorno; exames já estavam previstos pelo clube, mas atletas ainda não fizeram testes de coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 17:45

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 17:45

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Na terça-feira, o Fluminense realizou uma bateria de testes fisiológicos com alguns jogadores em uma clínica no Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As avaliações físicas seguem ao longo da semana, mas não houve nenhum tipo de exame para saber se algum atleta está ou já foi contaminado pelo novo coronavírus.
A informação foi dada inicialmente pelo "Globo Esporte". O procedimento já estava marcado antes de a prefeitura liberar os clubes para volarem aos treinamentos. O Fluminense, apesar das últimas decisões sobre a retomada de atividades, continua com a programação dos treinos em casa por videochamada.
A previsão do clube dos treinamentos online são até domingo, último dia do mês. No entanto, o Flu ainda segue sem previsão para retornar ao CT Carlos Castilho. Diretoria, comissão técnica e jogadores vão se reunir para definir os próximos passos, já que ainda existe a chance do Campeonato Carioca voltar no dia 14 de junho.
O presidente Mário Bittencourt é um dos críticos do movimento de outros clubes para a retomada do Estadual no meio da pandemia da COVID-19. O Fluminense defende que só retornará quando as autoridades de saúde disserem que é seguro. E MAIS:

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