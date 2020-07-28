Fluminense quita salários de maio e junho com jogadores e funcionários

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense quitou os salários atrasados dos meses de maio e junho da CLT com funcionários e jogadores nesta terça-feira. Com isso, a única pendência da diretoria com o elenco são os 50% restantes do salário de abril, parte que, no acordo com Mário Bittencourt, ficou combinada de ser paga até o fim do ano. A remuneração de julho vence apenas no quinto dia útil do próximo mês, ou seja, dia 7 de agosto.

Vale lembrar que no caso dos jogadores os vencimentos de maio possuem uma redução de 25%. Alguns atletas ainda tem direito a um valor de direitos de imagem. Neste caso, o Flu deve o mês de janeiro, 50% de fevereiro, além dos outros meses seguintes. O acordo feito com os atletas vale também para este caso. O que estava em atraso de imagem no período anterior à pandemia será parcelado até o fim de 2020.