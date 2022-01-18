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Fluminense quita acordo e encerra processo de oito anos com a União

Clube tinha quantia milionária penhorada por imbróglios relacionados à venda de Wellington Nem para o Shaktar Donetsk, em 2013...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 12:53

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 12:53

O Fluminense deu mais um passo importante para reduzir seu passivo. Após ter uma quantia penhorada pela Justiça Federal pela venda de Wellington Nem, em 2013, a diretoria tricolor quitou a quantia que faltava para o cumprimento total do acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional. No total, o clube desembolsou R$ 3.221.086,41. A informação foi divulgada em nota oficial. "O Fluminense encerrou, no fim do ano passado, um processo junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que se arrastava desde 2013, quando o clube teve uma quantia milionária penhorada pela Justiça Federal por conta da venda do atleta Wellington Nem ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Para pôr fim ao imbróglio, o Tricolor quitou um saldo residual que havia sido negociado em um acordo celebrado em 2019 pelo presidente Mário Bittencourt, recém-empossado.
Em 2019, o Fluminense conseguiu costurar um acordo com a PGFN para desbloquear R$ 43 milhões, que seriam utilizados no pagamento de tributos atrasados, 13º salário de funcionários referente a 2018 e cinco anos de Profut adiantados. Neste acordo, ficou determinado que o clube teria um saldo a pagar de R$ 3.221.086,41, valor que seria parcelado em 36 meses, até o fim do atual mandato, em dezembro de 2022.
Com as dificuldades impostas pela pandemia, o clube ficou impossibilitado de realizar os pagamentos e renegociou o prazo com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Na contrapartida da repactuação dos termos do acordo, o Fluminense se comprometeu a antecipar o parcelamento e quitar toda a dívida até dezembro de 2021, um ano antes do previsto inicialmente. O acordo foi cumprido pelo clube no mês passado e o processo, portanto, está encerrado."
Crédito: LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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