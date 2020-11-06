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futebol

Fluminense prorroga vínculo de Caio Paulista até o fim deste Brasileiro

Tricolor das Laranjeiras consegue nesta sexta-feira prorrogar contrato com o atacante até fevereiro de 2021. Empréstimo do Tombense durava inicialmente até o fim de 2020...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 19:10

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 19:10

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O início da noite desta sexta-feira foi de alento em relação ao futuro de Caio Paulista no Fluminense. O clube selou acordo para que o vínculo do atacante, inicialmente previsto para durar até o fim deste ano, seja prorrogado até 28 de fevereiro, a tempo de terminar a edição de 2020 do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE.
O jogador de 22 anos foi cedido pelo Tombense, que é detentor de seus direitos econômicos. Caio Paulista cresceu de produção nas partidas mais recentes com a camisa do Fluminense e já balançou a rede no duelo com o Atlético-MG.
O Tricolor das Laranjeiras ainda tenta resolver as questões dos empréstimos dos volantes Fellipe Cardoso e Hudson, que também têm contrato de empréstimo até dezembro deste ano.
Devido à pandemia do novo coronavírus, a CBF aceitou reduzir o período mínimo para prorrogações contratuais, permitindo que os clubes possam manter seu elenco manter até o fim do Brasileirão.

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