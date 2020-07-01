Fluminense prorroga paralisação de atividades da sede das Laranjeiras

Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.

O Fluminense prorrogará, até o dia 15 de julho, a paralisação das atividades sociais e esportivas da sede do clube, nas Laranjeiras. O período será usado para a instituição de um protocolo de reabertura a ser implantando, possivelmente, dentro do mês de julho, dependendo das orientações dos órgãos de saúde e autoridades. Os funcionários devem permanecer trabalhando em home office.

O anúncio foi feito pelo Tricolor, na noite da última terça-feira. A sede do clube já está fechada desde o dia 16 de março. A direção do clube, no entanto, deixou aberta a possibilidade de uma abertura planejada e controlada ainda este mês. Um protocolo deve ser elaborado nos próximos dias.

O CT Carlos Castilho, local de treinamentos da equipe profissional, está funcionando desde o dia 19 de junho, devido ao retorno do Campeonato Carioca.

O clube informou que a prorrogação está sendo adotada por precaução e que continuará fazendo avaliações das medidas a serem tomadas no dia a dia, com a orientação do Departamento Médico.E MAIS:Caio Henrique chega à Espanha e se diz feliz por voltar ao Atlético'Puxamos a orelha', diz Hudson após derrota do Fluminense no CariocaCom incertezas, Fluminense prepara reapresentação do elenco sub-23Fluminense paga salários de abril a jogadores e tem apenas maio abertoConfira a nota do Flu na íntegra:

" O Fluminense Football Club prorrogará, até o dia 15 de julho, a paralisação das atividades sociais e esportivas da sede do clube O período será usado para a instituição de um protocolo de reabertura a ser implantando, possivelmente, dentro do mês de julho, dependendo das orientações dos órgãos de saúde e autoridades. Os funcionários devem permanecer trabalhando em home office.