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futebol

Fluminense prorroga até 2023 o vínculo com Davi, promessa do clube

Zagueiro, que é titular do time sub-16 e briga por vaga na equipe sub-17 tricolor, não esconde euforia por assinar seu primeiro contrato como profissional...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 19:35

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 19:35
Crédito: 'Hoje realizo um sonho de criança, assino meu primeiro contrato profissional com o Fluminense', diz jovem (Divulgação
Considerado uma das promessas do Fluminense, Davi teve seu contrato renovado até 30 de agosto de 2023. Divulgado nesta terça-feira, o acordo faz com que o zagueiro tenha seu primeiro vínculo como profissional do Tricolor das Laranjeiras.
Titular no sub-16 e já na briga por uma vaga na equipe sub-17, Davi tem multa para o exterior estipulada em 30 milhões de euros (por volta de R$ 190 milhões). Ao anunciar o acordo em seu perfil oficial em uma rede social, o defensor revelou.
- Hoje realizo um sonho de criança, assino meu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Primeiramente agradeço a Deus por tudo que Ele fez e vem fazendo em minha vida, e agradeço aos meus familiares, amigos e empresários que sempre acreditaram em mim. Glória a Deus! - declarou.

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