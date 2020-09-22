Fluminense prorroga até 2023 o vínculo com Davi, promessa do clube

Crédito: 'Hoje realizo um sonho de criança, assino meu primeiro contrato profissional com o Fluminense', diz jovem (Divulgação

Considerado uma das promessas do Fluminense, Davi teve seu contrato renovado até 30 de agosto de 2023. Divulgado nesta terça-feira, o acordo faz com que o zagueiro tenha seu primeiro vínculo como profissional do Tricolor das Laranjeiras.

Titular no sub-16 e já na briga por uma vaga na equipe sub-17, Davi tem multa para o exterior estipulada em 30 milhões de euros (por volta de R$ 190 milhões). Ao anunciar o acordo em seu perfil oficial em uma rede social, o defensor revelou.