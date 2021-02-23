Fluminense pode terminar temporada com segundo melhor desempenho defensivo dos pontos corridos; veja

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Um dos pontos fortes de Odair Hellmann, a defesa do Fluminense teve momentos complicados com a chegada de Marcão, mas logo se reestruturou e hoje é o pilar da ótima campanha do time neste Campeonato Brasileiro. Os números também refletem o momento. Nesta temporada, o Tricolor tem o segundo melhor desempenho defensivo da Era dos pontos corridos, perdendo apenas para o ano de 2010, quando a equipe foi campeã nacional.

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Até o momento são 62 gols sofridos ao longo de toda temporada. Há 11 anos, esse número foi de 61. As campanhas que vêm atrás são 2012, com 63, 2018, com 67, e 2007, com 68 bolas na rede do Tricolor carioca. Os piores anos da defesa foram 2005, com 109 gols levados, 2003, com 102, 2017, com 97, 2004, com 96, e 2009, com 93. Veja abaixo o ranking completo.

Os motivos que explicam esses números são a consistência dos defensores, especialmente de Luccas Claro e Nino. O mais jovem até passou por momentos de desconfiança na temporada, mas os dois formam uma das melhores duplas de zaga no Brasileirão. Além disso, em certo momento houve até uma disputa entre os quatro zagueiros do elenco, incluindo Digão, hoje na Tailândia, e Matheus Ferraz, o que colocou o nível no alto.

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Além deles, houve também a troca no gol de Muriel por Marcos Felipe, um dos setores mais criticados anteriormente pela torcida. Nas laterais, Calegari amadureceu ao longo das partidas. Danilo Barcelos foi bem no início, mas acabou perdendo posição para Egídio, que vem dando conta do recado.Com relação ao ataque, os 92 gols marcados até o momento são positivos, mas é apenas a 14ª melhor campanha desde o início dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Os números estão atrás de 2005, com 144 bolas na rede, 2008, com 123, 2017 e 2012, com 118, 2010, com 111, 2014, com 109, 2011 e 2009, com 108, 2004, com 105, 2006, com 97, 2007, com 96, 2003 e 2016, com 93. Entretanto, este é o melhor aproveitamento desde 2017 neste sentido.VEJA TODOS OS ANOS: