Fluminense pode ter terceiro melhor turno dos últimos 15 anos, atrás apenas de campanhas dos títulos

Crédito: Lucas Merçon/FFC

A surpreendente campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro é traduzida também nos números. Neste sábado, quando entrar em campo contra o Fortaleza, fora de casa, às 21h, caso mantenha o quarto lugar na tabela, o time de Odair Hellmann pode igualar a campanha do Tricolor no primeiro turno de 2015. Ou seja, a terceira melhor em todas as edições da Série A com o formato atual, por pontos corridos e 20 clubes participantes. Caso aconteça, 2020 fica atrás apenas de 2012 (2º) e 2010 (1º), anos em que o Flu acabou campeão.

O Tricolor, em quarto lugar, tem 29 pontos conquistados, oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Foram 28 gols marcados e 21 sofridos. Se ganhar, em termos de pontos, esta será a quarta melhor campanha. Assim, ficaria atrás apenas de 2012 (42 pontos), 2010 (38) e 2015 (33). Caso empate ou perca, fica como a quinta mais promissora, perdendo para 2014 (31).

A boa campanha representa alguns bons dados para o Fluminense, que vem brigando sistematicamente contra o rebaixamento nos últimos anos e espera uma temporada mais tranquila. A sequência de sete jogos sem perder é a maior no Brasileirão desde 2013, quando a equipe passou oito partidas invicta. No fim do ano passado, o time chegou a ficar seis jogos sem resultados negativos. Levando em conta todas as competições, a maior marca foi em 2016, com 11 partidas sem derrota.

Em casa, o Fluminense tem a terceira melhor campanha do Brasileirão de 2020, com 10 pontos, seis vitórias, três empates e uma derrota. São 70% de aproveitamento, com a quinta melhor média como mandante. Em 2019, por exemplo, foram apenas seis jogos vencidos em toda competição. Como visitante, o clube é apenas o 12º, com oito partidas e duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

– Confiança é total, por isso que está dando certo. Com trabalho, está conseguindo colocar em prática tudo que tem nos passado. E não estacionar, estamos evoluindo ainda dentro da competição. Temos muito a crescer, é importante manter os pés no chão. Tem muitos jogos pela frente, a briga é difícil, mas temos condições de terminar na parte de cima - disse Luccas Claro.Veja como foi o primeiro turno do Fluminense em todas as edições da Série A com o formato atual:

2019: 16º lugar - 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. 21 gols marcados e 29 sofridos.

2018: 9º lugar - 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. 19 gols marcados e 24 sofridos.

2017: 9º lugar - 26 pontos, 6 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. 29 gols marcados e 27 sofridos.

2016: 10º lugar - 25 pontos, 6 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. 20 gols marcados e 18 sofridos.*tinha um jogo a menos ainda

2015: 4º lugar - 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. 22 gols marcados e 18 sofridos.

2014: 5º lugar - 31 pontos, 9 vitórias,4 empates e 6 derrotas. 31 gols marcados e 19 sofridos.

2013: 15º lugar - 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. 22 gols marcados e 26 sofridos.

2012: 2º lugar - 42 pontos, 12 vitórias, 6 empates e 1 derrota. 31 gols feitos e 11 sofridos.

2011: 11º lugar - 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate e 10 derrotas. 22 gols marcados e 22 sofridos.

2010: 1º lugar - 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. 32 gols marcados e 16 sofridos.

2009: 19º lugar - 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. 21 gols marcados e e 32 sofridos.

2008: 19º lugar - 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. 21 gols marcados e 29 sofridos.

2007: 12º lugar - 26 pontos, 6 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. 21 gols marcados e 15 sofridos.