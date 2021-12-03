Fluminense pode ficar a um passo da classificação para a Libertadores na próxima rodada; confira cenários

Em preparação para os dois últimos jogos do Brasileiro, o Fluminense mira na vaga direta para a Libertadores. Após a derrota para o Atlético-MG, a equipe precisa chegar aos 57 pontos para que a classificação seja confirmada. Contudo, se o Tricolor não vencer as duas próximas rodadas, o time dependerá dos adversários diretos na tabela, que podem entregar o G6 ou eliminar a equipe da fase inicial do torneio, popularmente conhecida como pré-Libertadores.Na sétima colocação, o Time de Guerreiros acumula 51 pontos e está na zona da pré-campanha do torneio, em que o elenco disputa a vaga com o oitavo colocado. No domingo, o Fluminense enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova. Depois, recebe a Chapecoense no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileiro. Se vencer os dois duelos, o time chega a 57 pontos, com certeza de classificação direta. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG.Contudo, o Bahia ainda luta para afastar de vez a zona de rebaixamento, após perder para o Galo, na última quinta. Assim, o confronto fora de casa promete ser disputado. Em caso de empate e vitória, o Flu alcança os 55 pontos e pode ser ultrapassado por América-MG e Ceará, ambos com 49 pontos, em oitavo e nono lugar, respectivamente. O Internacional também apresenta perigo, com 48 pontos e em 10° lugar.