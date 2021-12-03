Fluminense pode ficar a um passo da classificação para a Libertadores na próxima rodada; confira cenários

Em preparação para os dois últimos jogos do Brasileiro, o Fluminense mira na vaga direta para a Libertadores. Após a derrota para o Atlético-MG, a equipe precisa chegar aos 57 pontos para que a classificação seja confirmada. Contudo, se o Tricolor não vencer as duas próximas rodadas, o time dependerá dos adversários diretos na tabela, que podem entregar o G6 ou eliminar a equipe da fase inicial do torneio, popularmente conhecida como pré-Libertadores.Na sétima colocação, o Time de Guerreiros acumula 51 pontos e está na zona da pré-campanha do torneio, em que o elenco disputa a vaga com o oitavo colocado. No domingo, o Fluminense enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova. Depois, recebe a Chapecoense no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileiro. Se vencer os dois duelos, o time chega a 57 pontos, com certeza de classificação direta. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG.Contudo, o Bahia ainda luta para afastar de vez a zona de rebaixamento, após perder para o Galo, na última quinta. Assim, o confronto fora de casa promete ser disputado. Em caso de empate e vitória, o Flu alcança os 55 pontos e pode ser ultrapassado por América-MG e Ceará, ambos com 49 pontos, em oitavo e nono lugar, respectivamente. O Internacional também apresenta perigo, com 48 pontos e em 10° lugar.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroApesar da possibilidade de ser ultrapassado pelos adversários abaixo na tabela, o Fluminense pode ser "ajudado" pelos clubes que estão ligeiramente acima. Com 53 pontos, o Red Bull Bragantino enfrenta o campeão Atlético-MG e Internacional na reta final do campeonato. Se não acumular pontos, o paulista pode dar lugar ao Tricolor na zona de classificação direta. O Fortaleza, por sua vez, acumula 52 pontos na sexta colocação do Brasileiro, mas ainda conta com uma jogo a menos. Caso não some pontos nas duas rodadas, o Fluminense pode se colocar em uma posição complicada. Assim, o time não dependerá de apenas um resultado dos adversários, mas precisará ficar atento aos confrontos do América-MG, Ceará e Internacional. Neste caso, podendo até ficar fora do G8.Por outro lado, se vencer o Bahia e atingir 54 pontos, as chances de classificação disparam para 99.7%.Neste momento, em que cada resultado pode definir a próxima temporada, o Fluminense pode escolher se irá terminar o Brasileiro com tranquilidade ou desespero. Ainda que o time sofra com desfalques importantes, a semana livre para treinos e repouso pode ser o diferencial para que o Tricolor chegue com força máxima nos últimos, e talvez principais, desafios do ano.
*Estagiária sob a supervisão de Paulo Victor Reis