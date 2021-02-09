Fluminense perde para São Paulo no Brasileirão Sub-18 Feminino

Crédito: Adriano Fontes/CBF

No primeiro jogo da segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, o São Paulo venceu o Fluminense por 1 a 0, nesta terça-feira. Em partida equilibrada e de poucas chances claras para os dois times, Carol foi a autora do único gol ainda no primeiro tempo.

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Este foi o terceiro confronto entre as equipes nesta competição, todos vencidos pelo Tricolor paulista. Na segunda fase, as oito equipes classificadas e divididas em dois grupos, se enfrentam entre si, em turno único, e as duas melhores de cada grupo avançam para a semifinal.

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