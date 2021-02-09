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futebol

Fluminense perde para São Paulo no Brasileirão Sub-18 Feminino

Carol garantiu a vitória magra da equipe paulista; jogo é válido pela primeira partida da segunda fase do torneio...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 18:29

LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 18:29
Crédito: Adriano Fontes/CBF
No primeiro jogo da segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, o São Paulo venceu o Fluminense por 1 a 0, nesta terça-feira. Em partida equilibrada e de poucas chances claras para os dois times, Carol foi a autora do único gol ainda no primeiro tempo.
> Veja os jogadores mais utilizados pelo Fluminense durante a temporada
Este foi o terceiro confronto entre as equipes nesta competição, todos vencidos pelo Tricolor paulista. Na segunda fase, as oito equipes classificadas e divididas em dois grupos, se enfrentam entre si, em turno único, e as duas melhores de cada grupo avançam para a semifinal.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Na próxima rodada, o Flu encara a Ferroviária, nesta quinta-feira, às 15h30. Já o São Paulo terá pela frente o Avaí/Kindermann, no mesmo dia e horário. Todas as partidas desta fase estão sendo disputadas em Criciúma-SC.

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