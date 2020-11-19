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futebol

Fluminense perde para o Vila Nova no Brasileirão de Aspirantes, mas avança

Tricolor avança na segunda colocação do Grupo B; adversário também está na próxima fase da competição Sub-23...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 17:22

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 17:22

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense perdeu para o Vila Nova, de virada, por 2 a 1, nesta quinta-feira, nas Laranjeiras. Com isso, as duas equipes garantiram a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Os gols foram marcados por Matheus Cassini, para o Flu, João Pedro e Anderson, para os goianos.
O revés tira o Fluminense da liderança do Grupo B, mas o Tricolor avança em segundo, ao lado de Corinthians, Red Bull Bragantino e Juventude. Na segunda fase, esses times se enfrentam em confrontos de ida e volta. Os dois melhores se classificam para as semifinais. O Vila Nova termina na quarta posição do Grupo A com Ceará, Avaí e Grêmio.
O Brasileiro de Aspirantes é disputado por 16 clubes divididos em dois grupos na primeira fase. Os quatro melhores de cada chave avançam para a fase mata-mata. A competição é para atletas até os 23 anos, ou seja, nascidos a partir de 1997, mas cada equipe pode utilizar até quatro jogadores com idade superior em cada jogo.

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