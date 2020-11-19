Fluminense perde para o Vila Nova no Brasileirão de Aspirantes, mas avança

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense perdeu para o Vila Nova, de virada, por 2 a 1, nesta quinta-feira, nas Laranjeiras. Com isso, as duas equipes garantiram a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Os gols foram marcados por Matheus Cassini, para o Flu, João Pedro e Anderson, para os goianos.

O revés tira o Fluminense da liderança do Grupo B, mas o Tricolor avança em segundo, ao lado de Corinthians, Red Bull Bragantino e Juventude. Na segunda fase, esses times se enfrentam em confrontos de ida e volta. Os dois melhores se classificam para as semifinais. O Vila Nova termina na quarta posição do Grupo A com Ceará, Avaí e Grêmio.