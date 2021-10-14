Fluminense perde para o Corinthians, que cola no G-4 do Brasileirão

O Fluminense perdeu para o Corinthians em Itaquera Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Numa noite em que os medalhões da equipe não tiveram boas atuações, o Corinthians conseguiu superar o Fluminense nesta quarta (13), por 1 a 0, com o um gol do jovem Gabriel Pereira, na Neo Química Arena. Em partida pelo Campeonato Brasileiro, o meia-atacante de 20 anos, revelado no Parque São Jorge e promovido ao time principal em 2020, anotou o segundo gol dele como profissional do time alvinegro.

Com o resultado, a equipe corintiana chegou aos 40 pontos, ficou na sexta posição do Nacional e igualou a pontuação do rival Palmeiras, que está em quinto por ter mais vitórias (12 a 10). Também evitou que o próprio Fluminense conseguisse encostar na classificação. Na nona posição, os cariocas ficam estacionados nos 33 pontos.

O JOGO

Além da atuação abaixo da média de algumas peças, o Corinthians também teve uma baixa importante pouco depois de a bola começar a rolar. Logo aos 7 minutos de jogo, o time alvinegro perdeu Willian. O camisa 10 deixou o gramado com dores na coxa esquerda, chorando. Na última rodada, esse mesmo problema muscular o fez ficar fora o duelo com o Sport, quando o time alvinegro perdeu por 1 a 0.

Sem ele em campo, a equipe de Sylvinho fez novamente uma partida sem muita criatividade, em boa parte do confronto, forçando lançamentos longos, a exemplo do que já havia ocorrido contra o time de Recife. O treinador corintiano optou por Gustavo Silva para o lugar do camisa 10. A opção só foi funcionar bem no segundo tempo, quando o camisa 19 serviu Gabriel Pereira, aos 23 minutos. O prata da casa fez um belo gol, finalizando de primeira.

Com Renato Augusto e Giuliano bem marcados e pouco inspirados, a dupla de velocistas vinha sendo a melhor opção ofensiva do Corinthians. Eles passaram boa parte do jogo invertendo de posição, à procura de espaço na defesa do Fluminense.