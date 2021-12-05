Fluminense perde Manoel, Yago Felipe, Fred e Wellington para última rodada do Brasileirão

Já cheio de desfalques por lesão, o Fluminense ganhou mais quatro problemas para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Manoel, expulso, além de Yago Felipe, Fred e Wellington, que levaram o terceiro cartão amarelo, serão ausências para o técnico Marcão no confronto com a Chapecoense, na próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã.O Flu terá o retorno do zagueiro David Braz, que pode substituir Manoel, mas precisará fazer outras mudanças na equipe. No ataque, John Kennedy ainda não retornou e segue em tratamento de um desconforto muscular. As opções são Bobadilla e Abel Hernández. No meio, Martinelli está à disposição, assim como Nonato.