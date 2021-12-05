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Fluminense perde Manoel, Yago Felipe, Fred e Wellington para última rodada do Brasileirão

Wellington, Yago Felipe e Fred levaram o terceiro amarelo, enquanto Manoel foi expulso na derrota para o Bahia na Arena Fonte Nova...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 18:16

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 18:16

Já cheio de desfalques por lesão, o Fluminense ganhou mais quatro problemas para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Manoel, expulso, além de Yago Felipe, Fred e Wellington, que levaram o terceiro cartão amarelo, serão ausências para o técnico Marcão no confronto com a Chapecoense, na próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã.O Flu terá o retorno do zagueiro David Braz, que pode substituir Manoel, mas precisará fazer outras mudanças na equipe. No ataque, John Kennedy ainda não retornou e segue em tratamento de um desconforto muscular. As opções são Bobadilla e Abel Hernández. No meio, Martinelli está à disposição, assim como Nonato.
Veja a tabela do Brasileirão
​Com a derrota por 2 a 0 para o Bahia na Arena Fonte Nova, o Flu vai para a última rodada precisando vencer para se garantir na Libertadores. A equipe até tem chances de conseguir a vaga direta, mas depende de uma combinação de resultados para isso.
Crédito: WellingtonéumdosjogadoressuspensosdoFluminensenaúltimarodada(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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