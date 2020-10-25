Fluminense perde Dodi e Fred para duelo com o Fortaleza no Brasileirão

O Fluminense perdeu dois jogadores importantes para o confronto com o Fortaleza, no próximo sábado, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Fred e Dodi levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Odair Hellmann ainda precisará aguardar a reapresentação para saber se pode contar com o meia Nenê, que saiu machucado ainda no primeiro tempo.
A boa notícia é o retorno de Digão, que cumpriu suspensão, e Yago Felipe, já liberado pelo departamento médico. Lucca, com uma indigestão neste domingo, também não deve ser problema. Luiz Henrique, na Seleção Brasileira sub-20, continuará fora.
O Fluminense bateu o Santos neste domingo por 3 a 1 no Maracanã e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro.