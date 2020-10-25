Fluminense perde Dodi e Fred para duelo com o Fortaleza no Brasileirão

O Fluminense perdeu dois jogadores importantes para o confronto com o Fortaleza, no próximo sábado, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Fred e Dodi levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Odair Hellmann ainda precisará aguardar a reapresentação para saber se pode contar com o meia Nenê, que saiu machucado ainda no primeiro tempo.