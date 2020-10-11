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futebol

Fluminense perde Danilo Barcelos para duelo com o Atlético-MG

Lateral levou o terceiro cartão amarelo contra o Bahia e será mais um na lista de desfalques do técnico Odair Hellmann...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 18:25

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 18:25

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Depois de ter novamente nove dos 10 jogadores infectados pela Covid-19, o Fluminense terá um novo desfalque para o duelo com o líder do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG, na próxima quarta-feira. O lateral-esquerdo Danilo Barcelos recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 contra o Bahia, neste domingo, e está suspenso para a partida. A tendência é que Egídio, barrado, retorne ao time titular.
O técnico Odair Hellmann poderá contar com Paulo Henrique Ganso para o confronto. Recuperado do novo coronavírus, o meia retornou aos treinos apenas na sexta-feira e, por isso, foi desfalque. Outros que ficaram fora foram Michel Araújo (dores na panturrilha esquerda), Wellington Silva, Matheus Ferraz (ambos em transição para a volta aos treinos), Yuri (pubalgia) e Frazan (cirurgia no joelho direito).
Uma novidade que pode aparecer é o atacante Lucca. Contratado no dia 30 de setembro, ele poderá estrear pelo Fluminense a partir da próxima rodada. O nome do jogador ainda não saiu no BID da CBF porque a janela de transferências internacionais só abre no dia 13, terça. O atacante estava no Al-Khor, do Catar.
O Fluminense é o quinto colocado do Brasileirão. Na quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, encara o Atlético-MG.

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