Fluminense pede que torcida não faça 'Ruas de Fogo' ou aglomerações para evitar punição na Libertadores

Na tentativa de se prevenir por possíveis punições, o Fluminense soltou uma nota oficial nesta quinta-feira para alertar os torcedores sobre os protocolos da Conmebol para a Libertadores. O clube ressalta que a ação conhecida como "Ruas de Fogo", assim como o uso de qualquer artefato inflamável, pirotécnico ou explosivo dentro do estádio ou nas áreas próximas e vias no entorno do local da partida é proibido pela confederação.
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As medidas valem para antes e depois dos jogos e, se descumpridas, podem resultar em multas e severas punições ao Flu. Além disso, por conta da pandemia da Covid-19, o clube também destaca que será responsável também pela segurança no perímetro externo do estádio e poderá ser punido caso haja presença de pessoas gerando aglomerações que contrariem os protocolos de prevenção ao coronavírus.
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Também está proibida a presença de vendedores ambulantes dentro do anel de segurança e a instalação de telões no local. "O regulamento é duro, expressamente, contra qualquer tipo de aglomeração, corredor ou recepção aos jogadores nos arredores do estádio", ressalta a nota oficial.
A estreia do Fluminense na Libertadores será no próximo dia 22, contra o River Plate (ARG), no Maracanã. As outras partidas em casa são contra o Independiente Santa Fe (COL) em 12 de maio, além de quem vencer entre Bolívar e Junior Barranquilla no dia 18.