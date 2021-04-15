Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense pede que torcida não faça 'Ruas de Fogo' ou aglomerações para evitar punição na Libertadores
futebol

Fluminense pede que torcida não faça 'Ruas de Fogo' ou aglomerações para evitar punição na Libertadores

Tricolor informa que multas podem ser severas caso haja uso de sinalizadores ou outras festas nos arredores do estádio em dias de jogo...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 15:10
Crédito: Reprodução
Na tentativa de se prevenir por possíveis punições, o Fluminense soltou uma nota oficial nesta quinta-feira para alertar os torcedores sobre os protocolos da Conmebol para a Libertadores. O clube ressalta que a ação conhecida como "Ruas de Fogo", assim como o uso de qualquer artefato inflamável, pirotécnico ou explosivo dentro do estádio ou nas áreas próximas e vias no entorno do local da partida é proibido pela confederação.
> Fred alcança a marca de 400 gols na carreira. Relembre os mais importantes pelo Fluminense
As medidas valem para antes e depois dos jogos e, se descumpridas, podem resultar em multas e severas punições ao Flu. Além disso, por conta da pandemia da Covid-19, o clube também destaca que será responsável também pela segurança no perímetro externo do estádio e poderá ser punido caso haja presença de pessoas gerando aglomerações que contrariem os protocolos de prevenção ao coronavírus.
Veja a tabela da Libertadores
Também está proibida a presença de vendedores ambulantes dentro do anel de segurança e a instalação de telões no local. "O regulamento é duro, expressamente, contra qualquer tipo de aglomeração, corredor ou recepção aos jogadores nos arredores do estádio", ressalta a nota oficial.
A estreia do Fluminense na Libertadores será no próximo dia 22, contra o River Plate (ARG), no Maracanã. As outras partidas em casa são contra o Independiente Santa Fe (COL) em 12 de maio, além de quem vencer entre Bolívar e Junior Barranquilla no dia 18.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados