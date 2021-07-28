Fluminense pagará R$ 500 mil ao Internacional por empréstimo de Nonato

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Depois de chegarem a um acordo pela liberação, Fluminense e Internacional acertaram os últimos detalhes pela transferência do meio-campista Nonato. O Tricolor vai desembolsar R$ 500 mil dentro de 10 meses ao Colorado para ter o jogador. O contrato é válido até o fim de 2022. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!.

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Nonato assina o vínculo com opção de compra de 50% dos direitos econômicos por 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 12,8 milhões na cotação atual). Caso o Inter receba uma proposta pelo jogador, o Fluminense poderá cobrir. Se isso não acontecer, os cariocas tem direito a 10% do valor como taxa de vitrine. Como dito pelo L!, ele chega ao Rio de Janeiro ainda nesta quarta-feira para realizar os exames médicos e assinar com o Flu.

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A negociação avançou rápido e as primeiras conversas foram feitas ao longo da última semana. O Inter possui 70% dos direitos do jogador, que tem contrato até o final de 2023. Depois de ser titular em algumas partidas com Miguel Ángel Ramírez, Nonato perdeu espaço com Diego Aguirre e chegou a ficar no banco de reservas na última partida. No total, ele soma 19 jogos e um gol na atual temporada. Ele já vinha sendo monitorado pelo Flu.