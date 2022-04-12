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Fluminense paga salários de março e segunda parcela do 13ª a jogadores e funcionários

Tricolor acerta os valores atrasados desde a última semana antes da partida pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana...
LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 16:37

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 16:37

O Fluminense pagou, nesta terça-feira, os salários de jogadores e funcionários referentes a março, incluindo os valores de direitos de imagem dos atletas. Esse pagamento estava atrasado desde a última quinta, quinto dia útil do mês de abril. Além disso, o clube também acertou a segunda parcela do 13º e agora só tem em aberto a terceira parte desse parcelamento.No mês passado, o Flu teve o maior tempo de atraso dos últimos meses, mas acertou tudo antes da final do Campeonato Carioca. Desde o início da gestão de Mário Bittencourt, foram 38 folhas de salários (CLT) pagas (existiam quatro em aberto) e 42 imagens pagas (oito estavam atrasadas).
O pagamento dá um ânimo a mais ao Flu, que entra em campo nesta quarta-feira pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O Tricolor enfrenta o Junior Barranquilla (COL) às 21h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano, na Colômbia.
Crédito: Fluminensepagouosaláriodejogadoresefuncionáriosdemarço(Foto:MarinaGarcia/FFC

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