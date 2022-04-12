Fluminense paga salários de março e segunda parcela do 13ª a jogadores e funcionários

O Fluminense pagou, nesta terça-feira, os salários de jogadores e funcionários referentes a março, incluindo os valores de direitos de imagem dos atletas. Esse pagamento estava atrasado desde a última quinta, quinto dia útil do mês de abril. Além disso, o clube também acertou a segunda parcela do 13º e agora só tem em aberto a terceira parte desse parcelamento.No mês passado, o Flu teve o maior tempo de atraso dos últimos meses, mas acertou tudo antes da final do Campeonato Carioca. Desde o início da gestão de Mário Bittencourt, foram 38 folhas de salários (CLT) pagas (existiam quatro em aberto) e 42 imagens pagas (oito estavam atrasadas).