Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense paga salário de dezembro da CLT a jogadores e funcionários

Tricolor agora deve o 13º de 2020, janeiro de 2021, além dos valores envolvidos no acordo feito com os atletas durante a pandemia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 20:19

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 20:19

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense quitou, nesta quarta-feira, o pagamento da CLT do mês de dezembro a jogadores e funcionados. O clube já havia pago 20% desse valor anteriormente. Assim, o que ainda está em aberto é o 13º de 2020 e janeiro de 2021, além dos meses envolvidos no acordo com os atletas. Tudo tem que estar em dia até o fim de março.
> Veja os jogadores mais utilizados pelo Fluminense durante a temporada
O acordo firmado entre a diretoria e o grupo profissional engloba 20% dos salários de março, 50% de abril e 1/3 das férias de abril do ano passado. Inicialmente tudo seria pago até dezembro, mas houve um entendimento interno para estender o prazo até março. Caso haja inadimplência, o clube é obrigado a pagar o que o elenco abriu mão em março (15%), maio (25%) e junho (25%).
Portanto, até março o Flu ainda precisa acertar 100% dos salários de janeiro de 2021, que venceu em 5 de fevereiro, 100% dos salários de fevereiro de 2021, ainda a vencer, 20% dos salários de março de 2020, 50% dos salários de abril de 2020, 1/3 das férias tiradas em abril de 2020 e os direitos de imagem em aberto.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Brigando por uma vaga na Libertadores, o Fluminense espera que o restante de 2021 seja mais tranquilo com relação aos salários. O Tricolor entra em campo nesta quarta-feira, contra o Atlético-MG, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados