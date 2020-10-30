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Fluminense paga restante do salário de agosto e dois meses de direitos de imagem

Dívida agora engloba os vencimentos da CLT de setembro e as imagens dos meses de agosto e setembro...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 17:01

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:01

Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.
Às vésperas de entrar em campo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense teve uma boa notícia. Nesta sexta-feira, o clube pagou os 25% restantes dos salários CLT de agosto de jogadores e funcionários, além de 50% que faltavam dos direitos de imagem relativos a junho dos atletas e o mês de julho integral.
As informações foram dadas inicialmente pelo "Saudações Tricolores" e confirmadas pelo LANCE!. Com isso, ainda estão em aberto para todos do clube os vencimentos da CLT de setembro, além das imagens de agosto e setembro para os jogadores. Vale lembrar que o salário de outubro vence no próximo dia 8 de novembro.
O Fluminense enfrenta o Fortaleza neste sábado, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão, às 21h. O time de Odair Hellmann ocupa a 4ª posição na tabela, com 29 pontos.

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