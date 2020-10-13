Fluminense paga 75% dos salários de agosto a jogadores e funcionários

Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.

Na véspera do confronto contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Fluminense teve uma boa notícia fora do campo. Nesta terça-feira, o clube pagou 75% dos salários de agosto a jogadores, funcionários, PJ's (pessoa jurídica) e bolsistas. Com isso, a dívida agora engloba os 25% restantes, além dos vencimentos de setembro.

O Flu ainda tem em aberto com os atletas os direitos de imagem. Neste caso, o valor a ser pago corresponde aos meses de junho, julho, agosto e setembro. Vale lembrar que nem todos os jogadores recebem isto.

É comum no Fluminense o pagamento em parcelas dos salários. A prática foi feita nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, entre outros, às vezes em duas vezes, às vezes em três. O clube chegou a ter salários em dia neste ano, mas não conseguiu manter o compromisso. A folha total do elenco tricolor gira em torno de R$ 5 milhões.