Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense paga 75% dos salários de agosto a jogadores e funcionários

Clube agora tem em aberto os 25% restantes, além do mês integral de setembro e direitos de imagem aos atletas que recebem esse valor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 14:52

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 14:52

Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.
Na véspera do confronto contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Fluminense teve uma boa notícia fora do campo. Nesta terça-feira, o clube pagou 75% dos salários de agosto a jogadores, funcionários, PJ's (pessoa jurídica) e bolsistas. Com isso, a dívida agora engloba os 25% restantes, além dos vencimentos de setembro.
O Flu ainda tem em aberto com os atletas os direitos de imagem. Neste caso, o valor a ser pago corresponde aos meses de junho, julho, agosto e setembro. Vale lembrar que nem todos os jogadores recebem isto.
É comum no Fluminense o pagamento em parcelas dos salários. A prática foi feita nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, entre outros, às vezes em duas vezes, às vezes em três. O clube chegou a ter salários em dia neste ano, mas não conseguiu manter o compromisso. A folha total do elenco tricolor gira em torno de R$ 5 milhões.
O Tricolor volta a entrar em campo nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. O Flu encara o Atlético-MG, fora de casa, às 21h30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos vendo você': o recado do Reino Unido à Rússia em acusação de atividade 'maligna' que ameaçava infraestrutura submarina na costa britânica
Evento em Santa Teresa promove circuito gastronômico de macarrão à carbonara
Festival em Santa Teresa exalta o carbonara; veja pratos e participantes
Imagem de destaque
Guerra pressiona inflação, que vem acima das projeções com alta de combustíveis e alimentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados