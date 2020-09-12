Fluminense paga 50% dos salários dos jogadores de julho e parte dos funcionários

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Na última sexta-feira, o Fluminense pagou 50% dos salários dos jogadores do time profissional referentes a julho. Agora, o elenco tem ainda em aberto a outra metade do mês, além dos vencimentos da CLT de agosto e os direitos de imagem referentes a junho, julho e agosto.

Além disso, o clube também quitou mais 20% dos vencimentos dos funcionários CLT (completando 50%, já que esse grupo havia recebido 30% no final de agosto) e 50% dos PJs (Pessoa Jurídica), também referentes a julho. Assim, o Fluminense ainda deve a outra metade de julho e agosto completo.