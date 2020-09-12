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futebol

Fluminense paga 50% dos salários dos jogadores de julho e parte dos funcionários

Dívida com o elenco agora envolve a outra metade de julho, além de agosto e os direitos de imagem dos últimos três meses...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 13:55

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 13:55
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Na última sexta-feira, o Fluminense pagou 50% dos salários dos jogadores do time profissional referentes a julho. Agora, o elenco tem ainda em aberto a outra metade do mês, além dos vencimentos da CLT de agosto e os direitos de imagem referentes a junho, julho e agosto.
Além disso, o clube também quitou mais 20% dos vencimentos dos funcionários CLT (completando 50%, já que esse grupo havia recebido 30% no final de agosto) e 50% dos PJs (Pessoa Jurídica), também referentes a julho. Assim, o Fluminense ainda deve a outra metade de julho e agosto completo.
O pagamento em parcelas tem sido comum na atual gestão de Mário Bittencourt, que chegou a ter todos os débitos em dia no final de julho pela primeira vez em 2020.

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