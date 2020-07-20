Fluminense paga 50% dos direitos de imagem de fevereiro aos jogadores

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

O Fluminense quitou, nesta segunda-feira, metade do valor referente aos direitos de imagem dos jogadores do mês de fevereiro. Portanto, o que fica em aberto neste momento é a imagem de janeiro, 50% de fevereiro, além desses valores de maio e junho. Esses últimos dois meses também contam com o atraso da CLT.

A informação foi dada inicialmente pela "Rádio Globo" e confirmada pelo LANCE!. Vale lembrar que, pelo acordo feito com os jogadores durante a pandemia, o que estava em atraso no período anterior à paralisação das atividades causada pela COVID-19 seria parcelado até o final do ano.