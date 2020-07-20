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futebol

Fluminense paga 50% dos direitos de imagem de fevereiro aos jogadores

Clube reduz a dívida que tem com o elenco e agora, além dos 50% restantes, tem mais três meses de imagem em aberto...

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 19:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2020 às 19:09
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
O Fluminense quitou, nesta segunda-feira, metade do valor referente aos direitos de imagem dos jogadores do mês de fevereiro. Portanto, o que fica em aberto neste momento é a imagem de janeiro, 50% de fevereiro, além desses valores de maio e junho. Esses últimos dois meses também contam com o atraso da CLT.
A informação foi dada inicialmente pela "Rádio Globo" e confirmada pelo LANCE!. Vale lembrar que, pelo acordo feito com os jogadores durante a pandemia, o que estava em atraso no período anterior à paralisação das atividades causada pela COVID-19 seria parcelado até o final do ano.
A intenção da diretoria é quitar o mês de maio até o final da próxima semana. Os funcionários também têm meio e junho ainda abertos. Os direitos de imagem correspondem a uma parcela pequena da folha salarial do departamento de futebol.

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