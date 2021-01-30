Fluminense paga 20% do salário de dezembro para funcionários e jogadores

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense acertou, na última sexta-feira, o pagamento de 20% dos salários referentes a dezembro a jogadores e funcionários. Com isso, o clube agora tem em aberto os outros 80%, além do 13º de 2020. O mês de janeiro, vale lembrar, só vence no próximo dia 5. Com relação aos direitos de imagem, que apenas uma parte do grupo de atletas recebe, ainda não foram pagos os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.

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Vale ressaltar que, com relação aos vencimentos de 2020, o Flu ainda precisa quitar 20% dos salários de março e 50% de abril, além de 1/3 das férias também em abril. No entanto, o clube entrou em novo acordo com os atletas e conseguiu estender o prazo de pagamento até março de 2021, quando precisará ter todos os salários em dia (incluindo janeiro e fevereiro, ainda a vencer).

Em acordo firmado no início da pandemia de Covid-19, a cúpula tricolor se comprometeu a fechar o ano em dia. Caso houvesse inadimplência, o clube seria obrigado a pagar a diferença que o elenco abriu mão em março (15%), maio (25%) e junho (25%). Anteriormente, esse prazo era até dezembro, mas nos últimos dias os jogadores concordaram em esperar um pouco mais.

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