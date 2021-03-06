Fluminense oficializa reforços de Samuel Xavier, Wellington e Rafael Ribeiro para a temporada de 2021

Crédito: Fluminense oficializou o trio de reforços na noite desta sexta-feira (Montagem Lance! Fotos: Divulgação / Fluminense

O Fluminense oficializou na noite desta sexta-feira seus primeiros reforços para a nova temporada: o zagueiro Rafael Ribeiro, o lateral direito Samuel Xavier e o meio-campo Wellington. O primeiro já vem treinando com o elenco principal, enquanto os outros dois estão inscritos no BID e podem defender o uniforme tricolor oficialmente.

>>> CBF define premiações para a Copa do Brasil 2021; veja quanto vale passar por cada fase Ao site do Fluminense, Wellington e Rafael Ribeiro deram suas primeiras palavras como novo jogador do clube. O meio-campista, que estava no Athletico-PR, tem feito treinos individuais e deve se juntar ao elenco na próxima semana. O defensor, por sua vez, proveniente do Náutico, já treina com o plantel principal.

- Tive uma chegada muito boa, vi o quanto o Fluminense é enorme. Estou muito feliz em iniciar esse novo ciclo na minha carreira e espero que seja com títulos, para marcar meu nome na história do Fluminense - disse Wellington.

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- Feliz demais por estar em um clube dessa dimensão. Agora é trabalhar para conquistar meu espaço, respeitando meus companheiros. Que esse ano seja abençoado para todos nós - afirmou Rafael Ribeiro.