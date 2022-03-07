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Fluminense oficializa empréstimo de João Pedro, do Vila Nova-GO; meia irá reforçar o elenco sub-23

João Pedro comemorou acerto com o Fluminense e projetou a temporada; Tricolor vinha sondando o jovem desde 2020...
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Publicado em 

07 mar 2022 às 16:58

Publicado em 07 de Março de 2022 às 16:58

O Fluminense acertou mais um reforço para o elenco do sub-23. Nesta segunda-feira, o clube oficializou o empréstimo de João Pedro, meia do Vila Nova-GO. O jovem, que assinou por uma temporada, chamou a atenção do scout quando enfrentou os Moleques de Xerém pelo Brasileiro de Aspirantes 2020, e vinha sendo monitorado desde então. Emocionado, ele elogiou a estrutura do Tricolor e projetou a temporada.- Estou muito feliz. A motivação é grande e eu espero fazer um grande ano aqui no Fluminense, que as coisas possam dar certo. Minhas primeiras impressões foram muito boas. O CT é maravilhoso, estou muito feliz. A expectativa é boa para esse início do Brasileirão de Aspirantes. A gente vai ter tempo para treinar e se preparar para fazer um grande campeonato - disse. Apesar de pertencer ao Vila Nova-GO, João Pedro estava atuando pelo Monte Azul, que disputa a série A2 do Paulistão. No Fluminense, ele irá compor a categoria de transição da base para o elenco profissional.
FICHA TÉCNICANome: João Pedro Lourenço BarbosaData de nascimento: 02/10/1998Cidade natal: São José do Rio Pardo-SPPosição: MeiaÚltimos clubes: Vila Nova-GO e Monte Azul-SP
Crédito: JoãoPedroacertoucomoFluminensesub-23porumatemporada(MailsonSantana/FluminenseFC

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