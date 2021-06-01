Fluminense oficializa acerto com Betano para o patrocínio master

Crédito: Reprodução/ Fluminense F.C.

Agora é oficial. Nesta terça-feira, o Fluminense anunciou a Betano como o novo patrocínio master. Após três anos sem um principal financiador, o clube fechou com a plataforma internacional de apostas esportivas. O contrato é de cerca de R$16 milhões e será válido por duas temporadas. A marca já estampará a camisa na partida pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, no Maracanã.

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A empresa patrocinou o Campeonato Carioca 2021 e também é a principal patrocinadora do Atlético Mineiro, assim como de outros clubes da Europa. Uma das promessas de campanha do presidente Mário Bittencourt, a questão do patrocínio master era frequentemente tema de discussão em coletivas e entre os torcedores.

- Sempre afirmamos que a valorização do clube passaria pela chegada de um parceiro que entendesse a grandeza do clube. A Betano vem para somar. Isso mostra que, como tenho repetido, estamos alcançando resultados por uma filosofia de gestão que prioriza a organização, a estabilidade do ambiente e a recuperação de nossas finanças. Estamos no caminho certo, em busca da expansão da nossa marca e teremos um Master que entendeu esse projeto - disse Mário ao site oficial.

Veja todos os confrontos da Libertadores O Country Manager da Betano no Brasil, Alex Fonseca, endossou as palavras do presidente do Fluminense.