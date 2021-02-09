Fluminense obtém efeito suspensivo e terá João Neto e Metinho na Supercopa do Brasil Sub-17

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense conseguiu um efeito suspensivo para o centroavante João Neto e o volante Metinho disputarem o título da Supercopa do Brasil Sub-17 contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 19h. Ambos haviam sido punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com uma partida após a confusão na final do Brasileirão contra o Athletico-PR.

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A informação foi dada inicialmente pelo "ge". Os jovens foram julgados na última sexta-feira por praticarem ato desleal ou hostil durante a partida. Alexsander e Eduardo acabaram absolvidos. Na ocasião, os atletas do Athletico-PR João Gabriel Miquelim e Vinicius Amaral pegaram as maiores penas, com 11 e nove partidas de suspensão, respectivamente.

Metinho e João Neto, vale lembrar, estão integrados aos treinamentos da equipe profissional. Eles vão continuar atuando em jogos da base para manter o ritmo, mas ficam à disposição de Marcão ou de outro treinador que assuma o Flu na próxima temporada.

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