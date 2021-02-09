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Fluminense obtém efeito suspensivo e terá João Neto e Metinho na Supercopa do Brasil Sub-17

Jogadores haviam sido punidos com uma partida de suspensão após briga na final do Brasileirão, contra o Athletico-PR, mas estão disponíveis...
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Publicado em 

09 fev 2021 às 16:12

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 16:12

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense conseguiu um efeito suspensivo para o centroavante João Neto e o volante Metinho disputarem o título da Supercopa do Brasil Sub-17 contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 19h. Ambos haviam sido punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com uma partida após a confusão na final do Brasileirão contra o Athletico-PR.
> Veja os jogadores mais utilizados pelo Fluminense durante a temporada
A informação foi dada inicialmente pelo "ge". Os jovens foram julgados na última sexta-feira por praticarem ato desleal ou hostil durante a partida. Alexsander e Eduardo acabaram absolvidos. Na ocasião, os atletas do Athletico-PR João Gabriel Miquelim e Vinicius Amaral pegaram as maiores penas, com 11 e nove partidas de suspensão, respectivamente.
Metinho e João Neto, vale lembrar, estão integrados aos treinamentos da equipe profissional. Eles vão continuar atuando em jogos da base para manter o ritmo, mas ficam à disposição de Marcão ou de outro treinador que assuma o Flu na próxima temporada.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Depois de vencer o Campeonato Brasileiro, o Fluminense acabou derrotado pelo São Paulo na final da Copa do Brasil Sub-17. Agora, as equipes se enfrentam na Arena Pantanal, em Cuiabá, para definir a Supercopa da categoria em jogo único, às 19h desta quarta-feira.

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