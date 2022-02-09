Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense obtém decisão favorável no caso da Dryworld na Justiça canadense

Decisão ainda é passível de recurso e valores da indenização ainda vão ser calculados pela justiça; empresa ficou poucos meses com o vínculo...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 19:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 19:35
O Fluminense conquistou mais uma vitória na esfera judicial, desta vez na Justiça canadense, que condenou a Dryworld, antiga empresa fornecedora de material esportivo, ao pagamento de indenização ao Tricolor. A decisão considerou a empresa culpada pela rescisão contratual ocorrida em 2016, determinando o pagamento da quantia indenizatória que ainda será objeto de cálculo de atualização.- Embora a sentença seja passível de recurso, as chances de a Dryworld de revertê-la são mínimas, sobretudo em razão das contundentes provas produzidas pelo Fluminense - declarou o vice-presidente de Interesses Legais do clube, Heraldo Iunes.
A Dryworld passou a ser fornecedora de material esportivo do Fluminense em janeiro de 2016. Os inúmeros problemas na entrega, no pagamento dos royalties e da cota de patrocínio levaram o Fluminense a rescindir o contrato - inicialmente previsto para cinco temporadas, foi encerrado poucos meses após o início da sua vigência.
O Tricolor tentava, desde então, recuperar os valores atrasados. Em janeiro de 2017, época na qual estava avaliando processar a empresa, o Fluminense calculava ter direito a receber R$ 15 milhões.
Crédito: DryworldfoipatrocinadoradoFluminenseem2016edurouapenaspoucosmeses(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados