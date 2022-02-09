Fluminense obtém decisão favorável no caso da Dryworld na Justiça canadense

O Fluminense conquistou mais uma vitória na esfera judicial, desta vez na Justiça canadense, que condenou a Dryworld, antiga empresa fornecedora de material esportivo, ao pagamento de indenização ao Tricolor. A decisão considerou a empresa culpada pela rescisão contratual ocorrida em 2016, determinando o pagamento da quantia indenizatória que ainda será objeto de cálculo de atualização.- Embora a sentença seja passível de recurso, as chances de a Dryworld de revertê-la são mínimas, sobretudo em razão das contundentes provas produzidas pelo Fluminense - declarou o vice-presidente de Interesses Legais do clube, Heraldo Iunes.