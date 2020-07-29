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futebol

Fluminense negocia empréstimo de Jefferson e Lucas Ribeiro com Estoril

Situação do atacante do sub-20 já está encaminhada, enquanto o meia ainda está em conversas iniciais para ser negociado com o clube de Portugal...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 15:44

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 15:44
Crédito: Mailson Santana/Fluminense
O atacante Jefferson, do sub-20, e o meia Lucas Ribeiro, o Macula, do sub-23, estão em negociações para deixar o Fluminense rumo ao Estoril, de Portugal. A situação do primeiro está mais encaminhada e o acerto deve ocorrer a qualquer momento pelo empréstimo por uma temporada.
As informações foram dadas pelo "O Dia" e o "Globo Esporte" e confirmadas pelo LANCE!. O caso de Macula ainda está sendo conversado. O jovem tem 20 anos e entrou em campo no último sábado na vitória contra o Botafogo.
Recentemente, o Fluminense negociou também do jovem César, lateral-esquerdo do sub-23, com o Portimonense, também de Portugal. Neste caso, ele assinará um contrato em definitivo por quatro anos.
Com a indefinição do calendário das categorias de base, o Fluminense enxerga com bons olhos a possibilidade de dar mais rodagem aos jovens formados pelo clube.

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