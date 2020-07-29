Fluminense negocia empréstimo de Jefferson e Lucas Ribeiro com Estoril

Crédito: Mailson Santana/Fluminense

O atacante Jefferson, do sub-20, e o meia Lucas Ribeiro, o Macula, do sub-23, estão em negociações para deixar o Fluminense rumo ao Estoril, de Portugal. A situação do primeiro está mais encaminhada e o acerto deve ocorrer a qualquer momento pelo empréstimo por uma temporada.

As informações foram dadas pelo "O Dia" e o "Globo Esporte" e confirmadas pelo LANCE!. O caso de Macula ainda está sendo conversado. O jovem tem 20 anos e entrou em campo no último sábado na vitória contra o Botafogo.

Recentemente, o Fluminense negociou também do jovem César, lateral-esquerdo do sub-23, com o Portimonense, também de Portugal. Neste caso, ele assinará um contrato em definitivo por quatro anos.