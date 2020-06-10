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futebol

Fluminense nega negociações por Marcos Paulo e Thiago Silva

Tricolor emitiu nota oficial para desmentir rumores de que estaria com uma proposta em mãos para vender o jovem atacante e com conversas pela chegada do zagueiro do PSG...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 15:41

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 15:41

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fluminense negou ter negociações em andamento envolvendo o atacante Marcos Paulo e o zagueiro Thiago SIlva, do PSG. O clube emitiu, nesta quarta-feira, uma nota oficial em que desmente rumores de já ter em mãos uma proposta pelo jovem de 19 anos, formado em Xerém ou conversas para o retorno do defensor ao clube.
– O Fluminense Football Club esclarece que, até o momento, não recebeu nenhuma proposta pelo atacante Marcos Paulo e que não há negociação em curso com o zagueiro Thiago Silva – diz a nota do Tricolor.
O presidente Mário Bittencourt já deu declarações recentes sobre a possiblidade da venda de Marcos Paulo estar na mesa, em especial, após a paralisação imposta pela pandemia, que gerou impactos financeiros ao clube. Nos últimos dias, surgiram especulações em torno de uma possível saída do jovem atacante para o futebol europeu. O contrato do jogador, válido até junho de 2021, possui multa rescisória de cerca de R$ 250 milhões).O nosso Monstro fez o pacote completo: entrou em https://t.co/LPOMbwFWAx, virou sócio junto com toda a família e, de quebra, já tá de Armadura nova personalizada! pic.twitter.com/zQAFbbw38I— Fluminense F.C. (de ?) (@FluminenseFC) June 8, 2020 E MAIS:Thiago Silva é alvo de críticas de ex-jogador do Paris Saint-GermainThiago Silva no Flu? Relembre ídolos que retornaram aos antigos clubesParaná confirma a chegada do zagueiro HurtadoSporTV reprisa jogos decisivos do Brasileiro de 2010 do FluminenseFluminense x Vasco: jogo ocorreria novamente com muitas mudançasO nome de Thiago Silva também voltou a circular entre a torcida tricolor, depois do dos jornais franceses "L' Équipe" e "Le Parisien" publicarem que ele não terá o vínculo renovado com o PSG, no final do ano. A empolgação aumentou, depois que o Tricolor fez um post com uma foto do jogador com passagem pelas Laranjeiras entre 2006 e 2008 com uma camisa personalizada em que informava ter aderido ao programa de sócios.
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