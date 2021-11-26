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Fluminense não terá torcida no jogo contra o Atlético-MG

Clube informou por meio de redes sociais que não contará com ingressos para o setor visitante; Veto ocorreu por decreto da Prefeitura...
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Publicado em 

26 nov 2021 às 13:55

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 13:55

Nesta sexta-feira, o Fluminense informou, por meio de nota, que não contará com ingressos para o setor visitante do confronto com o Atlético-MG, no Mineirão, em jogo válido pela 36ª rodada. Após enviar ofício ao adversário, o clube recebeu o retorno de que a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte proíbe jogos com duas torcidas. - O Fluminense informa que, apesar do esforço de sua diretoria, não poderá contar com o apoio de sua torcida na partida contra o Atlético-MG, no próximo domingo, às 16h, no Mineirão, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão se baseia em um decreto da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, atualizado no último dia 2 de novembro, em que fica estabelecida a obrigatoriedade de torcida única – da equipe mandante – nos jogos na capital mineira. O Fluminense solicitou, por meio de um ofício, uma carga de ingressos para a partida junto ao Atlético-MG, que respondeu explicando que o decreto municipal impede a comercialização de bilhetes para torcida visitante - disse o clube em nota.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroCom 51 pontos, o Tricolor pode encerrar a semana no G6 caso vença o Galo, que pode confirmar o título do Brasileiro no duelo. Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão. A partida será transmitida pela Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!
Crédito: DecretodaSecretariadeSaúdedeBeloHorizonteproíbepresençaduastorcidas(Foto:Divulgação/Palmeiras

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