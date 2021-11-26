Fluminense não terá torcida no jogo contra o Atlético-MG

Nesta sexta-feira, o Fluminense informou, por meio de nota, que não contará com ingressos para o setor visitante do confronto com o Atlético-MG, no Mineirão, em jogo válido pela 36ª rodada. Após enviar ofício ao adversário, o clube recebeu o retorno de que a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte proíbe jogos com duas torcidas. - O Fluminense informa que, apesar do esforço de sua diretoria, não poderá contar com o apoio de sua torcida na partida contra o Atlético-MG, no próximo domingo, às 16h, no Mineirão, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão se baseia em um decreto da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, atualizado no último dia 2 de novembro, em que fica estabelecida a obrigatoriedade de torcida única – da equipe mandante – nos jogos na capital mineira. O Fluminense solicitou, por meio de um ofício, uma carga de ingressos para a partida junto ao Atlético-MG, que respondeu explicando que o decreto municipal impede a comercialização de bilhetes para torcida visitante - disse o clube em nota.