Fluminense não terá Marcão e três jogadores contra o Corinthians; veja provável time

O Fluminense já embarcou para São Paulo visando o confronto contra o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h30, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma semana completa para treinar, a equipe terá apenas três desfalques para o jogo. O meia Paulo Henrique Ganso passou por cirurgia após crise de apendicite e está fora, assim como Marcos Paulo, com dores no pé direito, e Felippe Cardoso, suspenso.
As novidades ficam por conta do retorno de Nino, que cumpriu suspensão e pode fazer a dupla de zaga com Luccas Claro, além do meia Nenê, fora do clássico por gastroenterite. O jogador, porém, deve iniciar no banco, como já era previsto no Fla-Flu. Recuperado de lesão no músculo posterior da coxa direita sofrida durante o período com a Seleção Sub-20, Luiz Henrique também pode ser novidade no duelo.
Portanto, o time deve ter: Marcos Felipe; Calegari, Nino (Matheus Ferraz), Luccas Claro, Danilo Barcelos; Yuri, Yago Felipe, Hudson; Wellington Silva, Michel Araújo e Fred.
Quem continua fora é o técnico Marcão, como dito pelo L! na última sexta-feira. O treinador fez o teste que deu positivo para a Covid-19 na segunda-feira. Com os 10 dias, o período de isolamento dele terminaria na própria quarta-feira. Por isso, ele só vai reencontrar os atletas na quinta, caso a equipe treine. Ailton Ferraz seguirá no comando.
O Fluminense é o sétimo colocado do Brasileirão, com 43 pontos. Na quarta-feira, o Tricolor encara o Corinthians às 21h30, na Neo Química Arena, em confronto direto por uma vaga na Libertadores.