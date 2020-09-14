Fluminense não terá Danilo Barcelos, Digão e Fred na Copa do Brasil

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense tem pelo menos três desfalques confirmados para o confronto com o Atlético-GO, pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. No início da noite desta segunda, o clube divulgou que o zagueiro Digão sofreu uma lesão na coxa esquerda e já iniciou o tratamento no departamento médico. Ele precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo de domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e deu lugar a Nino.

Além dele, Danilo Barcelos já está fora da próxima rodada do Brasileirão por conta da expulsão nos minutos finais da vitória por 2 a 1 contra o Corinthians, no Maracanã. No entanto, também não estará disponível para Odair Hellmann na Copa do Brasil. Contratado junto ao Botafogo, ele já atuou pelo Alvinegro na competição. De acordo com o artigo 45 do Regulamento Geral das Competições da CBF, um atleta não pode jogar o torneio por duas equipes diferentes.

Como testou positivo, Fred precisa cumprir o protocolo de 10 dias afastado para voltar a atuar pelo Tricolor. Depois desse período, ele fará um novo teste para saber se está livre do vírus. O período de isolamento termina no domingo, dia do jogo contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.