Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense não terá Danilo Barcelos, Digão e Fred na Copa do Brasil

Lateral não pode mais atuar na competição, zagueiro está lesionado e atacante ainda se recupera da Covid-19; Caio Paulista também está fora...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 18:30
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense tem pelo menos três desfalques confirmados para o confronto com o Atlético-GO, pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. No início da noite desta segunda, o clube divulgou que o zagueiro Digão sofreu uma lesão na coxa esquerda e já iniciou o tratamento no departamento médico. Ele precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo de domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, e deu lugar a Nino.
Além dele, Danilo Barcelos já está fora da próxima rodada do Brasileirão por conta da expulsão nos minutos finais da vitória por 2 a 1 contra o Corinthians, no Maracanã. No entanto, também não estará disponível para Odair Hellmann na Copa do Brasil. Contratado junto ao Botafogo, ele já atuou pelo Alvinegro na competição. De acordo com o artigo 45 do Regulamento Geral das Competições da CBF, um atleta não pode jogar o torneio por duas equipes diferentes.
Como testou positivo, Fred precisa cumprir o protocolo de 10 dias afastado para voltar a atuar pelo Tricolor. Depois desse período, ele fará um novo teste para saber se está livre do vírus. O período de isolamento termina no domingo, dia do jogo contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro.
Outros desfalques já esperados são o atacante Caio Paulista, com fratura no segundo metacarpo da mão direita, e o zagueiro Frazan, ainda em recuperação da cirurgia no joelho direito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados