Fluminense não perde para o Bangu há quase 23 anos; veja os duelos recentes

Crédito: Mailson Santana / Fluminense

Depois de um início complicado, o Fluminense tenta embalar de vez no Campeonato Carioca. E, neste sábado, às 21h05, em São Januário, terá pela frente um adversário que não vem dando tanto trabalho nos últimos encontros. O Tricolor não é derrotado pelo Alvirrubro há 22 anos, 10 meses e 13 dias. Neste período são 19 vitorias e cinco empates.

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Das últimas 12 partidas, o Fluminense só não venceu com pelo menos dois gols de vantagem em quatro delas. Nas temporadas anteriores, o Tricolor fez 5 a 1 em 2020, 2 a 0 em 2019, 4 a 0 em 2018, assim como em 2017. Em 2016, 2015 e 2014 os placares foram menores, com 1 a 0, 2 a 1 e novamente 1 a 0, respectivamente.

Em 2013, o Fluminense saiu vitorioso por 2 a 0, na última vez em que este duelo ocorreu no palco deste sábado, em São Januário. Em 2012 a vitória por por 3 a 0, assim como 2010. Em 2011 o placar foi magro, apenas 1 a 0 no Nilton Santos, e em 2009 de 3 a 1.

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No total do duelo, de acordo com o site "Estatísticas do Fluminense", são 257 jogos, 158 vitórias para o Flu, 42 empates e 57 derrotas. Nestes encontros foram 584 gols a favor e 311 contra, um aproveitamento de 66.93%.