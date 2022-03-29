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Fluminense: Marcos Felipe é barrado, e Fábio será titular na final contra Flamengo

Preparador de goleiros André Carvalho decidiu pela experiência do arqueiro para o primeiro duelo da decisão do Campeonato Carioca...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 21:08

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 21:08
Marcos Felipe não será titular do Fluminense na final contra o Flamengo. O goleiro, que tinha status de titular, cede a vaga para o experiente Fábio, que vinha sendo escolhido nos jogos da Libertadores. Segundo informações dadas pelo 'ge', a opção da mudança para o clássico partiu do preparador de goleiros André Carvalho.
Durante a temporada, Marcos Felipe foi titular em todos os duelos contra rivais e sofreu apenas três gols, somando quatro vitórias e uma derrota. Ao longo do ano, o goleiro disputou nove jogos pelo Tricolor e quatro gols sofridos. O aproveitamento do time das Laranjeiras nos clássicos em que o atleta disputou é de 75%. E contra o Rubro-Negro é de 76,2%.
> Confira as informações sobre os ingressos para o clássico
Nesta quarta-feira (30), o Fluminense fará o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, às 21h40 (de Brasília). A partida que definirá o campeão Carioca de 2022 será no sábado, às 18 (de Brasília), ambas as partidas no Maracanã.
Crédito: GoleiroMarcosFelipenãoserátitularnafinaldoCarioca(Foto:ArmandoPaiva/LANCEPRESS!

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