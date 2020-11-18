  • Fluminense marca no fim, vence o Vasco e abre vantagem nas quartas do Brasileirão Sub-17
Fluminense marca no fim, vence o Vasco e abre vantagem nas quartas do Brasileirão Sub-17

Lucas Felipe fez o gol da vitória Tricolor já nos acréscimos da segunda etapa; jogo de volta é no sábado, às 15h...
LanceNet

18 nov 2020 às 17:27

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 17:27

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense contou com gol de Lucas Felipe no último lance do jogo para bater o Vasco por 2 a 1, em Laranjeiras, e sair na frente nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Matheus Martins marcou o primeiro do Tricolor, enquanto Juan descontou. O lado vascaíno, inclusive, reclama de um possível pênalti não marcado. A equipe ainda teve um gol anulado por impedimento no clássico.
O confronto de volta será no sábado, dia 21, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O Vasco precisará vencer por dois gols de diferença para se classificar. Caso o placar se repita, a vaga será definida nos pênaltis.
O Flu foi melhor na primeira etapa e perdeu várias oportunidades de gols, especialmente com João Neto. No entanto, depois de salvar o Vasco no primeiro tempo, o goleiro Pablo acabou falhando logo na volta do intervalo para a sorte de Matheus Martins, que abriu o placar.
Na segunda etapa, o Cruz-Maltino reagiu. O empate saiu apenas aos 41 minutos, com Juan. Ele, inclusive, protagonizou um dos lances polêmicos, quando levou uma trombada na área de Cayo Fellipe, mas a arbitragem mandou seguir. Além disso, o Vasco teve um gol anulado de Caio Dantas por impedimento antes de deixar tudo igual no marcador. No último lance, Gustavo Lobo bateu cruzado e Lucas Felipe apareceu para fazer o segundo, aos 49.

Tópicos Relacionados

fluminense vasco
Recomendado para você

Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

