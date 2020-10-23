Fluminense marca no fim, empata com o Coritiba e segue sem vencer no Brasileiro Sub-23

O Fluminense continua sem vencer no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Mesmo a presença do técnico Odair Hellmann nas Laranjeiras não inspirou a equipe de Marcão, que fez uma partida sonolenta no empate por 1 a 1 com o Coritiba, pela segunda rodada da competição. O gol tricolor foi marcado por Matheus Pato no finalzinho do duelo, enquanto Thiago Lopes abriu o marcador para os visitantes.
Os dois gols saíram de pênaltis. Primeiro, Thiago Lopes bateu e João Lopes defendeu, mas o camisa 10 aproveitou o rebote aos sete minutos do segundo tempo. Depois, já nos acréscimos, em pênalti polêmico marcado após falta em Wisney, Matheus Pato cobrou, Arthur Henrique defendeu, mas o camisa 9 aproveitou a sobra e mandou para as redes.O resultado foi ruim para as duas equipes, que conquistaram seus primeiros pontos no torneio. O Fluminense agora é o quarto colocado do Grupo B, enquanto o Coritiba sai da lanterna do Grupo A, subindo para a 6ª posição. O Tricolor volta a jogar na quinta-feira contra o Grêmio, em casa. O Coxa encara o Red Bull Bragantino na segunda-feira, no Couto Pereira.
O Campeonato Brasileiro de Aspirantes terá duração de quatro meses e será disputada por 16 equipes divididas em dois grupos de oito. Cada time enfrenta os adversários da outra chave em turno único. Os quatro melhores de cada lado avançam para as quartas de final, iniciando a fase de mata-mata, com jogos de ida e volta. O Fluminense é o único carioca na disputa.