Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense marca no fim, empata com o Coritiba e segue sem vencer no Brasileiro Sub-23
Fluminense marca no fim, empata com o Coritiba e segue sem vencer no Brasileiro Sub-23

Técnico do time principal, Odair Hellmann esteve nas Laranjeiras para observar a partida; Matheus Pato fez o gol do Flu...
LanceNet

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 18:04

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense continua sem vencer no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Mesmo a presença do técnico Odair Hellmann nas Laranjeiras não inspirou a equipe de Marcão, que fez uma partida sonolenta no empate por 1 a 1 com o Coritiba, pela segunda rodada da competição. O gol tricolor foi marcado por Matheus Pato no finalzinho do duelo, enquanto Thiago Lopes abriu o marcador para os visitantes.
Os dois gols saíram de pênaltis. Primeiro, Thiago Lopes bateu e João Lopes defendeu, mas o camisa 10 aproveitou o rebote aos sete minutos do segundo tempo. Depois, já nos acréscimos, em pênalti polêmico marcado após falta em Wisney, Matheus Pato cobrou, Arthur Henrique defendeu, mas o camisa 9 aproveitou a sobra e mandou para as redes.O resultado foi ruim para as duas equipes, que conquistaram seus primeiros pontos no torneio. O Fluminense agora é o quarto colocado do Grupo B, enquanto o Coritiba sai da lanterna do Grupo A, subindo para a 6ª posição. O Tricolor volta a jogar na quinta-feira contra o Grêmio, em casa. O Coxa encara o Red Bull Bragantino na segunda-feira, no Couto Pereira.
O Campeonato Brasileiro de Aspirantes terá duração de quatro meses e será disputada por 16 equipes divididas em dois grupos de oito. Cada time enfrenta os adversários da outra chave em turno único. Os quatro melhores de cada lado avançam para as quartas de final, iniciando a fase de mata-mata, com jogos de ida e volta. O Fluminense é o único carioca na disputa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados